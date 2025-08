In queste ultime ore sui social è diventato virale un video in cui vediamo Biagio Antonacci duettare con Tananai e Blanco sulle note della celebre Sognami. La clip non è naturalmente passata inosservata e ha destato la curiosità dei fan.

Biagio Antonacci, Tananai e Blanco: il trio che non ti aspetti

Da sempre uno dei protagonisti della musica è senza dubbio Biagio Antonacci. Col passare degli anni, il celebre cantautore ha condiviso con il pubblico brani che sono diventati iconici e hanno fatto la storia e che ancora oggi sono amatissimi. Sono nelle ultime ore il cantautore milanese è tornato al centro dell’attenzione, per via di un video social che non è passato inosservato e che in queste ore è diventato virale.

Nella clip vediamo Antonacci mentre suona con la chitarra una delle sue canzoni più famose di sempre: Sognami. A cantare il pezzo non è però Biagio, bensì due giovani talenti del panorama musicale italiano, che sono tra gli artisti del momento. Di chi si stiamo parlando? Nientemeno che di Tananai e di Blanco. Il trio si trova insieme all’isola d’Elba, nella villa di Rio Marina di proprietà del cantautore, e naturalmente in molti si stanno chiedendo cosa stia accadendo.

C’è infatti chi sta parlando di una possibile futura collaborazione tra Biagio Antonacci, Tananai e Blanco, che senza dubbio sarebbe apprezzatissima dal grande pubblico. Nonostante qualche utente abbia provato ad estorcere qualche informazione in più ai tre artisti, al momento non è chiaro cosa stia succedendo tra loro.

BIAGIO ANTONACCI, TANANAI E BLANCO CHE CANTANO SOGNAMI???? pic.twitter.com/LHe90PLiwB — lucrezia ⭑ calmocobra (@nessunconfine) August 1, 2025

Senza dubbio però la clip con la performance di Sognami è già diventata virale sui social e i fan attendono di saperne di più. Antonacci, Tananai e Blanco nel frattempo si godono anche qualche giorno di vacanza insieme e di certo questo inaspettato ed inedito trio ha già destato la curiosità.