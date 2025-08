Pochi giorni fa Lorenzo Spolverato è finito al centro di una polemica, dopo essere stato beccato mentre si trovava a pranzo in un ristorante scortato da un bodyguard. Adesso il modello rompe il silenzio e spiega cosa è accaduto.

Parla Lorenzo Spolverato

In questi giorni a finire al centro di una bufera mediatica è stato Lorenzo Spolverato. Il celebre ex concorrente del Grande Fratello infatti è stato avvistato mentre si trovava a pranzo a Napoli scortato da un bodyguard. A quel punto sui social in molti hanno iniziato ad attaccare duramente il modello, che è così stato travolto da una lunga polemica. A seguito di quanto accaduto, e a seguito di alcuni duri commenti da parte degli utenti, Lorenzo ha deciso di rompere per la prima volta il silenzio e di fare chiarezza sulla situazione. Con un post sui suoi profili, Spolverato ha rivelato perché al suo fianco ci fosse una guardia del corpo e ha così dichiarato:

“Si avvisano i gentili passeggeri, i curiosi di professione, i commentatori da divano e tutti quei professionisti del ‘Ma questo chi si crede di essere?’, che il bodyguard a Napoli non l’ho scelto io. L’ha messo l’organizzazione per via di qualche personaggio folcloristico che ha avuto la brillante idea, ma purtroppo non ce l’ha fatta, di boicottare l’evento”.

Ma non è finita qui. Proseguendo il suo sfogo social, Lorenzo Spolverato ha aggiunto: “Non sono ancora il presidente del Consiglio, non sarò mai il ministro dell’Interno. Sono quella persona che per strada abbraccia sempre i fan, ride e scherza con loro. Umile e bodyguard free”.

Lorenzo ha dunque messo un punto alla polemica che lo ha travolto in questi ultimi giorni. L’ex protagonista del Grande Fratello nel mentre in questo periodo si sta concentrando sulla sua carriera e nelle prossime settimane potrebbero esserci grosse sorprese per tutti i fan.