La cantante si apre con Silvia Toffanin e racconta la fine della storia con Stefano Corti, tra emozioni, verità non dette e la forza di ricominciare per il bene del piccolo Noa

A Verissimo, Bianca Atzei arriva con il cuore in mano. Silvia Toffanin la accoglie con la sua solita delicatezza, consapevole della fase complicata che la cantante sta attraversando. Nello studio di Canale 5, Bianca si lascia andare a un racconto sincero, carico di nostalgia ma anche di una sorprendente forza.

La separazione da Stefano Corti

Parlando della separazione da Stefano Corti, la cantante ammette che, nonostante tutto, tra loro non c’è rancore. “Sorridiamo e bisticciamo ancora”, confessa con un sorriso malinconico, ricordando ciò che è stato. Quella con Stefano, spiega, è stata una storia d’amore intensa, bella, autentica. Ma a un certo punto qualcosa si è incrinato e l’equilibrio che per anni li aveva tenuti saldi non è bastato più.

Bianca racconta che la rottura è arrivata all’inizio di settembre, dopo aver provato più volte a rimettere insieme i pezzi. “Quando l’amore cambia, bisogna avere il coraggio di guardarlo in faccia”, dice, lasciando trapelare tutta la maturità di una donna che ha sofferto, ma che non ha smesso di credere nel rispetto reciproco.

Al centro di tutto, però, resta il loro figlio, il piccolo Noa, che lei definisce “la cosa più bella della nostra vita”. È lui a tenerli uniti nonostante la separazione, è lui la bussola che guida entrambe le scelte. “Ho fatto l’impossibile”, aggiunge con la voce che trema appena, rivendicando gli sforzi, le notti difficili, gli errori e i tentativi di salvare ciò che non poteva più essere salvato.

Ora, dice, è il momento di ricominciare. Da lei stessa, da Noa, da un amore che è cambiato ma che non è mai venuto meno.

Intanto, molti sognano ancora un colpo di scena romantico…