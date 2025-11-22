Il direttore artistico rinvia la rivelazione dei Big in gara e spiega il motivo sul palco del Vanity Fair Stories Intanto cresce l’attesa…

Il momento più atteso dai fan del Festival di Sanremo 2026 dovrà aspettare ancora qualche giorno. Niente annuncio dei Big domenica 23 novembre: Carlo Conti ha deciso di rinviare tutto alla settimana successiva. Un colpo di scena che arriva direttamente dal Vanity Fair Stories, dove il conduttore ha spiegato le ragioni di questa scelta, accolta con grande rispetto dal pubblico.

Conti, visibilmente coinvolto, ha raccontato che era pronto a presentarsi al Tg1 per svelare finalmente il cast dei Big in gara, ma la notizia della scomparsa di Ornella Vanoni lo ha portato a fermarsi. “Mi sembrava doveroso rimandare”, ha dichiarato dal palco, ricordando con grande affetto l’iconica artista milanese, scomparsa il 21 novembre. Un gesto che ha scatenato un lungo applauso e ha subito fatto il giro dei social, alimentando curiosità e apprezzamento.

L’appuntamento con i nomi che saliranno sul palco dell’Ariston slitta quindi a domenica 30 novembre, sempre al Tg1 delle 13.30.

