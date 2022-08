L’ecografia del figlio di Bianca Atzei fa il giro del web

È trascorso esattamente un mese da quando Bianca Atzei ha annunciato ai fan di essere incinta del suo primo figlio, concepito dall’amore col suo compagno Stefano Corti. La coppia come in molti sapranno è legata da ben due anni e mezzo e da tempo stava tentando di allargare la famiglia. Solo qualche mese fa così i due sono ricorsi alla procreazione medicalmente assistita, tuttavia in quell’occasione la cantante aveva subito un’interruzione di gravidanza. Adesso però per Bianca e Stefano è arrivata la gioia più grande. Con un post sui social infatti la Atzei ha annunciato la sua gravidanza con un tenero scatto, affermando:

“Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al Mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore”.

Tutto dunque procede a meraviglia per Bianca Atzei, che fra qualche mese darà alla luce il suo bambino, di cui attualmente non si conosce ancora il sesso. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto sorridere il web. La cantante e il suo compagno infatti si sono recati a una visita di controllo, e proprio durante l’ecografia il figlio della coppia ha mostrato la manina mentre mimava un gesto inequivocabile, che ricordava quello delle “corna”. A quel punto proprio Stefano Corti ha fotografato lo schermo e ha condiviso sui social i divertenti scatti, che in breve hanno fatto il giro del web. Queste le sue dichiarazioni ironiche:

“Secondo voi fa le corna per avvisarmi di qualcosa?”.

Le foto dell’ecografia del figlio di Bianca Atzei e Stefano Corti hanno fatto sorridere gli utenti e non sono mancati numerosi commenti divertenti. Tra qualche settimana nel mentre la coppia scoprirà il sesso del nascituro, e senza dubbio la notizia verrà condivisa sui social.

Novella 2000 © riproduzione riservata.