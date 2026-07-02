Potrebbe scegliere qualsiasi spiaggia del mondo. I Caraibi, la Costa Azzurra, Mykonos. E invece, puntuale come ogni inizio estate, Bianca Balti riporta il navigatore a Forte dei Marmi. Al Bagno Angelo, come sempre. Quest’anno, però, la sua Versilia ha un sapore diverso, più bello.

Bianca Balti ritrova la serenità in famiglia

Al suo fianco ci sono le persone che contano di più: il fidanzato Alessandro Cutrera e la figlia più piccola, Mia. Solo un weekend, pochissimi giorni strappati a un’agenda che è tornata ad essere fitta di impegni. Ma la qualità del tempo, si sa, vale più della quantità.

Nessuna corsa ai locali di tendenza, nessun hotel extralusso esibito sui social. La Balti sceglie un albergo discreto e riservato, qualche passeggiata, pranzi senza fretta. L’unica priorità dichiarata è stare insieme, e si vede. Cutrera non si limita ad affiancare Bianca: entra con naturalezza nei momenti di gioco con Mia, in un equilibrio che racconta qualcosa di raro. Non una famiglia costruita per le foto, ma una che funziona davvero.

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Il capitolo più difficile è chiuso

Questo weekend di sole ha il sapore di una ripartenza. Bianca Balti ha attraversato mesi lunghi e complessi, segnati da un percorso di cure che l’ha tenuta lontana dai riflettori e che lei ha affrontato con una trasparenza che ha commosso l’Italia intera. Quel capitolo è chiuso. La top model ha ripreso a lavorare con continuità: copertine, eventi internazionali, set fotografici. La macchina è ripartita, ma lei sembra aver imparato nel frattempo a proteggere gli spazi privati con ancora più cura.

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Forte dei Marmi, un posto del cuore

C’è qualcosa di simbolico nel fatto che Bianca torni sempre qui per aprire la sua estate. Forte dei Marmi non è un posto da esibire, è un posto da abitare. Nessuna immagine da costruire, nessun personaggio da interpretare. Solo una tenda, il rumore del mare e il tempo che rallenta.

Per chi come lei ha imparato a distinguere ciò che è reale da ciò che è solo apparenza, non potrebbe esserci posto migliore.