La modella italiana si era proposta per la sfilata più famosa del mondo con un messaggio potente, ma la decisione del brand ha spiazzato tutti

Alla Duggal Greenhouse di Brooklyn, a New York, si è tenuto il fashion show di lingerie più famoso di sempre. Per il secondo anno consecutivo, Victoria’s Secret è tornato a sfilare dopo una pausa di 6 anni, imposta dalle polemiche che hanno investito il brand di San Francisco per la “rappresentazione molto limitata dei corpi”. Il corpo si può di nuovo, si direbbe, esibire.

Gli Angeli di VS sono tornati accompagnati dalle immancabili ali piumate, da coloratissimi completini intimi, corsetti e baby-doll. Tra le top storiche che hanno calcato la passerella newyorkese c’erano Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Behati Prinsloo, Doutzen Kroes e Barbara Palvin, affiancate dalle sorelle Gigi e Bella Hadid e da Imaan Hammam, Emily Ratajkowski e Abbey Champion.

Esclusa la nostra Bianca Balti. Aveva inviato una vera e propria lettera di candidatura al team del brand americano, nella quale aveva spiegato con lucidità e intensità le ragioni della sua proposta: «Rappresento milioni di donne che hanno avuto o avranno il cancro», sottolineando come la malattia non debba cancellare la sensualità, l’identità o la bellezza di una donna. «Voglio dimostrare loro che una diagnosi non è la fine. Le cicatrici non cancellano chi siamo. La vita dopo il cancro può ancora essere audace, sexy e piena».

La risposta dello staff, però, è stata negativa. Victoria’s Secret ha ringraziato per la proposta, spiegando che il cast per lo show era già stato definito. Un rifiuto che la modella ha accolto con amarezza, ma senza risentimento. «Ho fatto questa mossa coraggiosa perché da quando mi sono ammalata ho sentito la responsabilità di portare speranza: non solo alle donne malate di cancro, ma a tutti coloro che stanno imparando a vivere di nuovo dopo le difficoltà».

