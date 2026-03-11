Secondo le voci di corridoio emerse in queste ore, sarebbe arrivato uno stop per Bianca Berlinguer: il programma previsto in seconda serata non andrà più in onda.

Stop per Bianca Berlinguer

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Bianca Berlinguer. Come ha rivelato FanPage in esclusiva, il programma in seconda serata che avrebbe dovuto condurre la presentatrice sarebbe stato bloccato e rinviato a data da definirsi. Stando a quanto riferito, dopo ben 14 prove sarebbe arrivato uno stop per la trasmissione, che sarebbe dovuta partire tra inizio marzo e inizio aprile. Con ogni probabilità, il progetto si realizzerà il prossimo autunno.

Ma quali sarebbero i motivi che hanno portato allo stop? FanPage ha risposto anche a questo. Sembrerebbe che il programma non abbia trovato ancora una struttura definitiva e al momento avrebbe ancora due impostazioni diverse. Da un lato c’è un format basato su interviste one to one, dall’altro un format basato sul giornalismo d’inchiesta. Ma non è tutto qui.

Stando a quanto si legge, prossimamente Bianca Berlinguer dovrebbe sottoporsi ad una seconda operazione agli occhi, che metterebbe a rischio il lancio del programma. Ci sarebbe poi anche il problema della collocazione. L’ipotesi iniziale era quella di trasmettere la trasmissione al martedì, dopo il Grande Fratello Vip. Tuttavia al momento non è chiaro se il reality show cambierà giorno di messa in onda. Di conseguenza collocare la Berlinguer al martedì sarebbe stato un vero rischio.

Secondo quanto svelato però il progetto attualmente sarebbe stato solamente messo in pausa. In autunno, quando ci saranno condizioni più favorevoli, la trasmissione dovrebbe prendere il via e di certo in molti stanno già attendendo di capire come la Berlinguer stupirà il pubblico.

