La nuova edizione del Grande Fratello Vip inizia in anticipo: 4 concorrenti entreranno in casa già nelle prossime ore.

Partenza anticipata per il Grande Fratello Vip

Mancano pochi giorni alla partenza ufficiale del Grande Fratello Vip e il pubblico attende con ansia la messa in onda della prima puntata. La nuova edizione del celebre reality show verrà trasmessa su Canale 5 martedì 17 marzo e, come è ben noto a tutti, alla conduzione ci sarà Ilary Blasi, che torna al timone del programma dopo alcuni anni di assenza. Ad affiancare la presentatrice, nel ruolo di opinioniste, due nomi d’eccezione: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Pochi giorni fa intanto i canali social del GF hanno annunciato il cast ufficiale, composto da 16 concorrenti. Oggi, come se non bastasse, è arrivata una comunicazione del tutto inaspettata, che farà di certo felici tutti i fan del reality show.

Con un comunicato ufficiale, la produzione ha svelato che il Grande Fratello Vip partirà in anticipo! Nelle prossime ore infatti ben 4 concorrenti varcheranno già la porta rossa, dando il via al loro percorso. Di chi si tratta? Nientemeno che di Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi. I Vipponi entreranno nella casa più spiata d’Italia venerdì 13 marzo e inizieranno ad abitare il loft che li ospiterà per le prossime settimane.

Le giornate dei concorrenti potranno essere seguite attraverso finestre live disponibili sul sito ufficiale della trasmissione e su Mediaset Infinity. Anche sui social del programma non mancheranno video che mostreranno i momenti salienti e di certo i colpi di scena saranno assicurati. In seguito, martedì 17 marzo, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata ufficiale e assisteremo all’ingresso degli altri Vipponi.

