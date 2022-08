1 Allo Stadio Olimpico arriva Blanco

Per la Roma è arrivato il momento di fare ritorno allo Stadio Olimpico. La società coccola i neo acquisti Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum e attende il debutto in campionato in casa della Salernitana il 14 agosto. Nel mentre è pronta a scendere in campo domani in amichevole contro lo Shakhtar Donetsk. Ad impreziosire questa straordinaria serata di calcio ci sarà Blanco, grande tifoso della Roma. Di tanto in tanto, infatti, appena ha modo, ama seguire la squadra e mostrare tutto il suo supporto.

Sì, avete capito bene! Il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo (in coppia con Mahmood in quella circostanza) ha ricevuto uno speciale invito. Al cantante è stato chiesto infatti di esibirsi durante l’intervallo del match. E sarà un momento davvero speciale per Blanco, che si troverà davanti a 65 mila spettatori in uno stadio completamente sold out e in fibrillazione. A dare la notizia ufficiale sono i canali ufficiali della Roma, che hanno raccontato il fitto programma di impegni della giornata di domani.

Si parte alle 19.45 con la presentazione di squadra e staff, mentre alle 20:45 è previsto il calcio d’inizio, poi l’artista farà il suo ingresso in campo per l’esibizione: “A rendere ancora più speciale il nostro ritorno allo Stadio Olimpico il 7 agosto ci sarà l’esibizione di Blanco, tra i primo e il secondo tempo di Roma-Shakhtar”. Alla notizia l’artista ha risposto con un poco contenuto e simpatico “Dajeeee”.

Altra grande soddisfazione dunque per Blanco che, da artista ma anche da tifoso della Roma, avrà di esibirsi allo Stadio Olimpico e assistere alla partita della sua squadra del cuore. Per lui sarà sicuramente un momento indimenticabile. Di recente, tra l’altro, il cantante è stato ospite a Trigoria del club allenato da José Mourinho. In queste immagini pubblicate dai canali ufficiali della società giallorossa, Riccardo Fabbriconi (vero nome del cantante) lo vediamo scambiare quattro chiacchiere con i calciatori (tra cui anche il neo arrivato Paulo Dybala), ma anche in compagnia del mister e di Bruno Conti.

Dalle immagini Blanco sembra davvero molto emozionato ed entusiasta di poter vivere una giornata inusuale ma intensa e di sicuro indimenticabile. A questo video, il cantante ha risposto scrivendo: “Religione”, con accanto un cuore giallo e uno rosso, come a significare la fede calcistica e appartenenza al club. Le notizie non sono finite qui…