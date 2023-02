Blanco indagato per danneggiamento: cosa rischierebbe

NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Febbraio 2023

Cosa rischierebbe Blanco

In questa settimana a far discutere il web è stato Blanco. Come sappiamo il cantante, nel corso della sua ospitata al Festival di Sanremo, ha distrutto la scenografia sul palco, a causa di alcuni problemi con gli auricolari, che hanno rovinato la sua performance. Questa mattina così è giunta notizia da parte dell’Ansa che l’artista sarebbe indagato dalla Procura per danneggiamento. Questo quanto si legge sul noto portale d’informazione:

“Blanco è stato indagato dalla Procura di Imperia con l’accusa di danneggiamento, per il fuori programma avvenuto alla prima serata del 73/o Festival di Sanremo, quando ha distrutto a calci il ‘giardino di rose’ allestito sul palcoscenico del Teatro Ariston”.

Come se non bastasse oggi la questione è stata affrontata anche a La Vita in Diretta e a parlare è stata Roberta Bruzzone. Nel corso della chiacchierata con Alberto Matano, la criminologa ha rivelato cosa rischierebbe Blanco, e in merito ha affermato:

STIAMO FACENDO SUL SERIO? 😭 pic.twitter.com/wMwsSSjdVk — Trash Italiano (@trash_italiano) February 16, 2023

“Quello che ha fatto questo signore è oggetto di valutazione da parte della magistratura. Cosa rischia? Da 1 a 5 anni di reclusione. Se la Procura deciderà di procedere, quindi di formalizzare l’imputazione e di rinviarlo a giudizio, il giudice può decidere, a seconda del tipo di contestazioni finali del capo d’imputazione, la variabilità da 1 a 5 anni”.

Naturalmente precisiamo che al momento si tratta solo ed esclusivamente di ipotesi, e non c’è alcuna certezza che le cose vadano esattamente in questo modo. Blanco nel mentre, dopo aver capito il suo errore, dato anche dalla giovane età, ha immediatamente fatto le sue scuse ad Amadeus e non solo. L’artista si è infatti scusato anche col Festival di Sanremo e con tutto il pubblico. A lui dunque facciamo il nostro più grande in bocca al lupo, con la speranza che questa faccenda possa risolversi nel migliore dei modi.