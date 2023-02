NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Febbraio 2023

Interviene il padre di Blanco

In questi giorni si è a lungo discusso di Blanco, per via di quanto accaduto al Festival di Sanremo. Come tutti sappiamo, il giovane artista nel corso della sua esibizione sul palco dell’Ariston ha distrutto l’intera scenografia, dopo aver avuto problemi agli auricolari che gli hanno impedito di cantare al meglio. Da quel momento, nonostante Riccardo si sia prontamente e ampiamente scusato con chi di dovere, è scoppiato un vero e proprio caso. L’Ansa ha infatti annunciato che il cantante è al momento indagato dalla Procura per danneggiamento, e sembrerebbe che Fabbriconi possa rischiare ben 5 anni di reclusione.

In queste ore così a parlare per la prima volta è stato il signor Giovanni, padre di Blanco, che nel corso di un’intervista per il settimanale DiPiù ha commentato quanto sta accadendo a suo figlio. Queste le sue dichiarazioni, riportate gentilmente anche da FanPage:

“Purtroppo quella che è stata portata avanti nei confronti di mio figlio è un’iniziativa mai intrapresa prima e destinata a creare un precedente. Si rischia che al Festival di Sanremo non ci voglia andare proprio più nessuno. Prima di valutare che cosa fare, deve entrare in possesso della documentazione relativa a ciò che gli è stato contestato. Noi stessi in famiglia non vediamo l’ora di leggere quelle carte. Vogliamo avere un’idea esatta di quello che è successo e di quello che è costato a nostro figlio. Soltanto in seguito ci potremmo esprimere e lo faremo in un comunicato stampa”.

Pochi giorni fa a intervenire era stata anche la mamma di Blanco, che naturalmente ha preso le difese di suo figlio. Nei prossimi giorni nel mentre arriveranno i primi sviluppi sul caso, e noi saremo pronti ad aggiornarvi con tutte le news. Nel frattempo facciamo un enorme in bocca al lupo a Riccardo, che senza dubbio ha capito il suo errore, dato solamente dalla giovane età.