Andrea Sanna | 19 Febbraio 2023

Sanremo 2023

In collegamento telefonico a La Vita In Diretta, la madre di Blanco commenta l’indagine per danneggiamento e difende suo figlio

Il gesto di Blanco sul palco del Teatro Ariston durante la prima serata del Festival di Sanremo 2023 divide. Pochi giorni fa la Procura di Imperia ha reso noto di aver aperto l’indagine per danneggiamento e di voler andare avanti per capire quanto successo. E mentre si discute su quello che potrebbe rischiare il giovane artista, qualcuno della sua famiglia ha pensato bene di rompere il silenzio.

A La Vita In Diretta a parlare di questo episodio è stata proprio la madre di Blanco, Paola Lazzari. La signora ha commentato e detto la sua a proposito della decisione della procura di intervenire: “Trovo fuori luogo questa cosa. Ci sono problemi più importanti da affrontare ma non voglio dire altro in questo momento”, ha detto come raccolto da Fanpage.it.

Dalla sua la signora Paola ha voluto prendere le difese di suo figlio Riccardo, che tutti conosciamo semplicemente come Blanco. A detta sua è pur sempre un ragazzo di 20 e che, come tutti, anche lui ha le sue pecche: “ma arrivare a questo vuol dire distruggere una persona psicologicamente. Siamo arrivati all’estremo“, ha detto dispiaciuta.

A quel punto la mamma di Blanco ha voluto porgere una domanda: “Come può prenderla un ragazzo che si sente accusato di una cosa del genere?”, per poi precisare che suo figlio non aveva la minima intenzione di offendere nessuno come da lui stesso detto scusandosi pubblicamente.

Infine ha precisato: “Il discorso era concordato, attaccarsi a queste cose è pesante. Rispetto alla denuncia, non abbiamo ricevuto niente. Che la performance di mio figlio non sia piaciuta è un altro paio di maniche. Non è riuscita, non è riuscito a fare quello che doveva fare”, ha detto la madre di Blanco ai microfoni de La Vita In Diretta.

Attendiamo dunque risvolti.