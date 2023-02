NEWS

Nicolò Figini | 26 Febbraio 2023

GF Vip 7

Alcuni giorni fa Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia si sono incontrati nel van fuori della Casa del Grande Fratello Vip. Non ci sarebbe stato nulla di male se non fosse che hanno deciso di staccarsi i microfoni pensando che nessuno li avrebbe visti. Inoltre hanno anche fatto delle battute spiacevoli su alcuni vipponi. In puntata sono state mostrate delle clip, ma a quanto pare non tutto ciò che è successo quella notte.

Ieri sera, infatti, Edoardo Tavassi e Micol sono tortati a parlarne ancora una volta. In gran segreto e sotto voce si sono mostrati molto preoccupati di ciò che potrebbe venire fuori prossimamente se l’argomento dovesse venire di nuovo affrontato. Come vediamo ance dal video qui sotto, infatti, Edoardo afferma: “Hai detto di quella cosa brutta, esce una roba del genere ci indebolisce”.

T:hai detto quella cosa brutta, esce una roba del genere ci indebolisce

M:hanno detto di stare tranquilli, a volte, sinceramente, quel giorno mi è andato bene,se veramente tirano fuori altre cose qua, te lo giuro, prendo e me ne vado

T:per forza #gfvip

A questo punto Micol Incorvaia ribatte: “Sì ma ci hanno detto di stare tranquilli, a volte, sinceramente, quel giorno mi è andato bene, se veramente tirano fuori altre cose qua, te lo giuro, prendo e me ne vado, me ne vado!”. Il fidanzato conclude con: “Ma per forza”. Ora tutti i telespettatori si chiedono che cosa possano avere detto di ancora più grave per parlare addirittura di una ipotetica auto eliminazione dal gioco a un passo dalla finale.

Al momento non abbiamo altre informazioni. Nel caso in cui dovessimo saperne di più non esiteremo ad aggiornarvi. Seguiteci per non perdervi tante altre news.