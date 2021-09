Cosa piace fare a Blanco stando nudo

Di recente Blanco ha rilasciato un’intervista a La Stampa, come riporta anche il sito Il Sussidiario. In questa occasione ha raccontato di un qualcosa in particolare che gli piace fare stando del tutto nudo. Stiamo parlando di correre senza vestiti: “Correre mi dà adrenalina e farlo senza vestiti non è così folle. Mi fa sentire in contatto con la natura. In fondo siamo nati nudi“. Ha, poi, proseguito raccontando del luogo in cui è nato: “Quando ero piccolo non mi piaceva perché c’era poca gente. Adesso lo apprezzo molto, è un posto tranquillo dove posso fare quello che voglio“.

In precedenza aveva già parlato della sua casa, ovvero Cavalgese della Riviera, in provincia di Brescia, e aveva dichiarato quanto segue:

Partire da Calvagese è stato tutto tranne che facile, anche se comunque su certi aspetti mi è stato d’aiuto per crescere. In generale però, grazie alla passione e alla voglia di fare musica, mi sono sempre mosso un po’ ovunque per conoscere gente e andare in studio.

Non finisce qui. Blanco, infatti, ha parlato del suo successo e di come non si sia montato la testa. Nonostante il suo disco risulta il terzo più ascoltato al mondo su Spotify ad appena 72 ore dal rilascio:

Sono molto felice di questi risultati, ma per me non è cambiato nulla. Vado sempre in giro con i soliti quattro amici. Nella mia testa è tutto uguale, ma meglio così. Faccio musica perché mi rende felice. Certo, mi sono dato degli obiettivi, ma non ho mai avuto aspettative.

Blanco ha proseguito il suo discorso, quindi, andando a parlare anche del sesso, un tema che ricorre molto spesso all’interno delle sue canzoni: “Lo descrivo così perché secondo me è più naturale. La vera natura dell’uomo è quella: siamo selvaggi. Ognuno, però, lo è a modo suo“. Continua…

Gli artisti a cui si ispira il cantante

L’album intitolato “Blu celeste” mescola vari generi musicali, ovvero punk, elettronica, rap, trap e pop. Tra i suoi artisti di riferimento troviamo Celentano, Battisti e Battiato. Allo stesso tempo, però, sostiene:

[…] voglio sempre essere me stesso, senza snaturarmi. Nella musica, così come nella vita, se segui sempre uno schema perdi un po’ di emozione. Meglio godersi il viaggio e viverla come viene.

In precedenza, sempre riguardo al suo stile musicale aveva anche aggiunto: “A me piace dire ‘questa è musica, questa è una canzone’, non mi va di definire tutto attraverso termini come pop, punk e rap. Anche perché appena uno inizia a dire ‘questo per me è punk’ escono i puristi a rompere i co*****i e nascono le discussioni“. Adesso non vede, comunque, l’ora di poter cantare le sue canzoni davanti al pubblico su un palco in concerto. A tal proposito, infatti, Blanco ha affermato:

Spero si possa fare presto, la pandemia è stata dura per tutti. Voglio vedere la gente pogare.

Speriamo, cosi come Blanco, che si possa tornare presto ad assistere ai concerti. Nel frattempo, mentre rimaniamo in attesa di novità, continuate a seguirci per non perdervi altre news.

