Blanco risponde a quelli che pensano che stia insieme a Mahmood

A Vanity Fair Blanco fa chiarezza

La vittoria al Festival di Sanremo con Brividi, i primi posti in classifica, i sold out per quanto riguarda le date del tour e a maggio l’esperienza a l’Eurovision Song Contest. Mahmood e Blanco si stanno godendo il momento e questa settimana hanno posato insieme sulla cover di Vanity Fair. Una copertina dove si mostrano “come mamma li ha fatti”.

Nel corso dell’intervista sia Blanco che Mahmood hanno avuto modo farsi conoscere meglio dal pubblico e chiarire il loro rapporto. Qualcuno, infatti, nel vederli insieme sul palco dell’Ariston così complici (pensiamo allo strattone per esempio) ha pensato che tra loro potesse esserci qualcosa di più di un’amicizia. Ma non è esattamente così, loro sono semplicemente amici: «È stato uno sfogo, perché ad Ale voglio bene, ma è un rompi******ni. Voleva dire: oh, ce l’abbiamo fatta! Poi la gente si è fatta dei viaggi pazzeschi su quel gesto. È vero, è stato un gesto di passione. Anche in un’amicizia c’è la passione». Per poi mettere a tacere i gossip su una ipotetica rottura tra lui e la fidanzata: «In amore c’è Giulia, una persona a cui tengo tanto».

Ha spiegato Riccardo Fabbriconi (in arte Blanco) chiudendo la questione e svelando poi com’è cambiata la sua vita: «Scrivere musica mi ha cambiato la vita. Credo che ognuno abbia qualcosa su cui scommettere: bisogna tirare fuori gli attributi e provarci, qualsiasi cosa sia. Per la musica ho rinunciato al calcio, ero difensore centrale, mi chiamavano “fabbro”. Ho lasciato anche la scuola. Mollare la scuola però è una cosa che sconsiglio a chiunque: avere un’istruzione serve davvero». E ancora a proposito di questo Blanco ha aggiunto:

«Agli inizi succedeva che ogni minuto libero scrivevo, che lavoravo in pizzeria per potermi pagare lo studio di registrazione, che ho cantato anche alla Sagra della Porchetta, spero non salti mai fuori il video perché ero ubriaco. Il grande successo ha cambiato tutto, forse l’unico a non essere cambiato sono io. Il rischio, ora, è cambiare e sarebbe una cavolata perché il successo mi è arrivato proprio perché sono genuino. Non potrei mantenerlo cambiando questa natura».

Ma non è finita qui. Perché durante la chiacchierata con Vanity Fair Blanco ha avuto modo di parlare anche dei suoi genitori…

Il rapporto tra il cantante e il suoi genitori

Ragazzo semplice e molto riservato quando si tratta di parlare della sua vita privata, Blanco ha deciso di raccontare tra le pagine di Vanity Fair anche quello che è il rapporto con i suoi genitori, a partire dalla sua mamma:

«Mia madre mi ha fatto a lungo anche da padre, sono cresciuto tanto con lei. Quella è la mia forza. Vedere come una persona sola può fare per due».

Per quanto riguarda, invece, il legame con suo padre, che ha spiegato essere spesso assente e non sentirlo da molto tempo, Blanco ha confidato:

«Mio padre? Continuo a farmi domande, ma non lo so, non so darmi risposte. Ora non lo sento da un po’. Magari lo sentirò più avanti, lo incontrerò. Ognuno nella vita ha i suoi problemi, i suoi traumi passati. È troppo facile parlare sempre male di qualcuno se poi non sai tutta la storia. E lo stesso credo valga con mio padre. A me piace tenermi neutro perché non sono nessuno per giudicare nessuno, cazzate ne facciamo tutti nella vita».

