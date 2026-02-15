Sarà Andrea Bocelli il grande protagonista musicale dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2026

C’è un filo invisibile che lega il Festival di Sanremo ai grandi successi globali, e quel filo quest’anno ha il nome di Andrea Bocelli. La notizia è di quelle che segnano un’epoca: il tenore italiano più iconico di sempre tornerà sul palco che lo ha visto nascere. Non si tratta solo di una performance, ma di un abbraccio a quella musica che è diventata, col tempo, vera e propria identità nazionale.

Il legame con Pippo Baudo e gli inizi

Sono passati sette anni dalla sua ultima apparizione, ma il ritorno di Bocelli profuma di gratitudine. Impossibile dimenticare che furono Pippo Baudo e Caterina Caselli i primi a scommettere su quel giovane talento toscano. Quell’intuizione non ha solo cambiato la vita di un uomo, ma ha regalato all’Italia un ambasciatore senza precedenti, capace di trasformare la lirica in un linguaggio universale.

“Con te partirò”: da Sanremo al tetto del mondo

Parlare di Bocelli significa evocare la magia del 1995, quando Con te partirò risuonò per la prima volta proprio all’Ariston. Un brano che inizialmente sembrava un traguardo e che invece è diventato il passaporto per una carriera leggendaria.

L’artista ricorda quegli istanti con un’emozione che il tempo non ha scalfito: “Il pubblico dell’Ariston, mia mamma che faceva il tifo, mio padre commosso nel buio della sala… Sanremo per me è un album di ricordi a cui torno sempre con il cuore.”

Un 2026 tra record e Olimpiadi

Il ritorno al Festival cade in un anno cruciale. Il 2026 segna infatti il 30° anniversario di “Romanza”, l’album dei record che con oltre 20 milioni di copie ha portato la nostra melodia in ogni angolo del globo. Ma non è tutto: dopo aver incantato i Giochi di Torino 2006, la sua voce ha accompagnato anche le recenti Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, confermando il suo ruolo di simbolo vivente del nostro Paese.

Gran finale: un ponte tra passato e futuro

La presenza del Maestro alla finale di Sanremo 2026 promette di essere l’evento televisivo dell’anno. Sarà un momento di grande intensità emotiva, un ponte ideale che collega le radici profonde della nostra terra agli orizzonti infiniti della musica internazionale. Prepariamoci a vivere un pezzo di storia.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X