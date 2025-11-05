Maria Elena Boschi single dopo la rottura con Giulio Berruti? Forse no! Ecco cosa rivela… L’addio dopo 5 anni da favola e le voci sul misterioso avvocato che le ha rubato il cuore

Maria Elena Boschi, 44 anni, ha rotto il silenzio sulla fine della sua lunga e chiacchieratissima storia d’amore con l’attore Giulio Berruti. E le sue parole, poche ma intensissime, non lasciano spazio a dubbi: la ferita è ancora aperta. Nel frattempo, però, il gossip impazza: c’è già chi parla di un nuovo, affascinante avvocato che avrebbe fatto breccia nel cuore della parlamentare di Italia Viva. Lei, per ora, sceglie il silenzio… ma un “no comment” è davvero una negazione?

Il dramma della rottura dopo il sogno di allargare la famiglia

Una storia durata ben cinque anni, la loro, iniziata tra mille flash e finita, purtroppo, nel modo più amaro. Solo pochi mesi fa si parlava di convivenza e persino della voglia di allargare la famiglia! E invece, tutto è finito. Intervenuta ai microfoni della popolare trasmissione radiofonica Un giorno da pecora (Rai Radio 1), Maria Elena ha affrontato brevemente l’argomento, confermando senza tanti giri di parole il colpo di scena sentimentale: “Sì, purtroppo è vero”. Ma quando le hanno chiesto di entrare nei dettagli del perché, ha subito glissato con un sorrisetto amaro: “In questi casi fa molto corretto, fa molto figo dire no comment”.

“Un dispiacere profondo”: il dolore della Boschi

Ma come sta oggi la splendida Maria Elena dopo un addio così inaspettato? La domanda di Geppi Cucciari ha fatto emergere tutta la sua fragilità. La politica ha confessato con una nota di tristezza nella voce: “Come sempre, dopo la fine di una storia così importante, penso che sia un dispiacere profondo per tutti”. Una frase che commuove e che dimostra quanto Berruti sia stato importante per lei.

Il giallo del “nuovo fidanzato”

Ma in questi casi, si sa, la palla passa subito al nuovo scoop di cui tutti i rotocalchi parlano: Maria Elena avrebbe ritrovato il sorriso grazie a un affascinante professionista, un noto avvocato. La Boschi, su questo punto, è stata categorica, ma in modo ambiguo: “No comment, no comment”. Un silenzio che, per i maligni, vale più di mille conferme! Insomma, che sia per un nuovo amore o per la voglia di godersi la ritrovata libertà, una cosa è certa: il capitolo Berruti-Boschi è davvero finito. E il ritorno di fiamma, almeno per ora, sembra impossibile.

A cura di Alba Cosentino