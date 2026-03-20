I figli di Umberto Bossi: chi sono e cosa fanno oggi tra percorsi personali, attività lavorative e vicende di cronaca che li hanno spesso coinvolti.

La morte di Umberto Bossi segna la conclusione della parabola di una delle personalità più rilevanti e divisive della politica italiana contemporanea. Fondatore della Lega e presenza costante per decenni nel dibattito pubblico, ha inciso profondamente sia sul piano istituzionale sia su quello culturale, imponendo un linguaggio diretto e un’identità politica ben riconoscibile. La sua esperienza non ha riguardato solo la sfera pubblica, ma anche quella privata, coinvolgendo la sua famiglia e i suoi figli, e contribuendo a definire una stagione politica segnata da forte visibilità.

Addio a Umberto Bossi e la sua lunga stagione politica

È morto all’ospedale di Varese, dove era ricoverato in terapia intensiva, Umberto Bossi. Fondatore prima della Lega Lombarda e poi della Lega Nord, ha segnato oltre quarant’anni di vita politica italiana con uno stile diretto e spesso intransigente. La sua azione è stata caratterizzata da posizioni radicali, slogan forti e una comunicazione immediata, elementi che lo hanno accompagnato nelle esperienze istituzionali tra Parlamento, governo ed Europarlamento.

Salute, carriera e riconoscimenti istituzionali di Umberto Bossi

Nel corso della sua vita Bossi ha affrontato anche importanti problemi di salute: dopo un’ischemia nel 1991 e un malore nel 1996, nel 2004 fu colpito da un ictus che lo portò a dimettersi da ministro. Successivamente scelse di proseguire il proprio impegno politico a livello europeo, sedendo al Parlamento europeo. La sua parabola politica si è così adattata alle condizioni personali, senza però interrompere completamente la partecipazione alla vita pubblica.

Nel 2012 lasciò la guida della Lega, il partito fondato nel 1984, mantenendo comunque il ruolo di presidente federale mentre emergeva la leadership di Matteo Salvini. Alla notizia della sua scomparsa, il partito ha espresso cordoglio, mentre Salvini ha annullato gli impegni dichiarando: “Continueremo sulla tua strada”. Anche le istituzioni hanno reso omaggio alla sua figura: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha ricordato come “un politico appassionato e un sincero democratico”. Messaggi di cordoglio sono arrivati trasversalmente da diversi esponenti politici, tra cui Giorgia Meloni, Giuseppe Conte, Matteo Renzi, Angelo Bonelli e Elly Schlein.

Bossi, chi sono e cosa fanno oggi i figli di Umberto

La vita privata di Bossi è stata segnata da due matrimoni e dalla nascita di quattro figli. Il primo matrimonio risale al 1975 con Gigliola Guidali, da cui nacque nel 1979 il figlio Riccardo. L’unione si concluse nel 1982, anche in seguito a difficoltà personali e alla successiva separazione. In seguito Bossi intraprese una relazione con Manuela Marrone, insegnante originaria di Catania, che sposò nel 1994. Dal secondo matrimonio sono nati tre figli: Renzo, Roberto Libertà ed Eridano Sirio.

Riccardo Bossi ha vissuto tra Varese e Milano, muovendosi tra l’ambito sportivo e quello politico, con esperienze nelle corse automobilistiche e incarichi come assistente parlamentare. Nel tempo è finito più volte al centro della cronaca non solo per vicende personali, ma anche per diverse difficoltà giudiziarie che ne hanno segnato il percorso, contribuendo a renderlo una figura nota al grande pubblico anche al di fuori della sfera familiare e professionale.

Renzo Bossi, noto con il soprannome di “Trota”, ha seguito inizialmente le orme politiche del padre, partecipando attivamente alla vita del partito e ricoprendo incarichi regionali. Dopo aver lasciato la politica in seguito a un’inchiesta, ha intrapreso un’attività nel settore agricolo insieme al fratello Roberto Libertà, con un’impresa chiamata Tera Nostra.

Di minore esposizione pubblica è Eridano Sirio Bossi, il più giovane dei fratelli, noto soprattutto per alcuni episodi riportati dalla cronaca. Complessivamente, le vicende familiari dei figli di Bossi riflettono percorsi diversi, tra politica, attività imprenditoriali e vita privata, mantenendo però un legame con l’eredità del padre.