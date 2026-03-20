Addio a Umberto Bossi, chi è la moglie Manuela Marrone e il suo ruolo tra vita privata e politica.

La scomparsa di Umberto Bossi segna la fine di un’epoca politica, ma riporta anche l’attenzione sulla dimensione più intima della sua vita: il legame profondo con la famiglia e, in particolare, con la moglie Manuela Marrone, figura centrale e spesso silenziosa del suo percorso umano e politico. Ecco chi è la donna e cosa sappiamo di lei.

La morte di Umberto Bossi

Il 19 marzo 2026 si è spento Umberto Bossi, figura centrale della politica italiana e fondatore della Lega Nord. Aveva 84 anni ed era ricoverato all’ospedale di Varese, nel reparto di terapia intensiva cardiologica. Con lui scompare uno dei protagonisti più riconoscibili degli ultimi decenni.

“Dopo una vita di battaglie, vissuta fino all’ultimo respiro con passione e fedeltà ai suoi ideali, oggi si è spento nell’abbraccio dei suoi cari”. Così Renzo Bossi ha salutato il padre, sottolineando il valore di quel legame familiare che, anche nell’addio, è rimasto intatto.

Tuttavia, oltre alla dimensione pubblica, emerge con forza quella privata: una famiglia unita, composta dalla moglie Manuela Marrone e dai quattro figli, che ha rappresentato per lui un punto fermo nei momenti più difficili.

Manuela Marrone, una compagna di vita e di scelte per Umberto Bossi

Nata a Catania nel 1953 e cresciuta a Milano, Manuela Marrone ha condiviso con Bossi oltre quarant’anni di vita, accompagnandolo sia sul piano personale sia in quello politico. Insegnante elementare, lo conobbe nei primi anni ’80, durante la fase iniziale del movimento che avrebbe dato vita alla Lega Nord. Riservata ma determinata, è stata una presenza discreta ma incisiva, capace di sostenere il marito nelle sfide pubbliche e private.

Il loro matrimonio arrivò dopo la fine della precedente unione di Bossi con Gigliola Guidali, da cui era nato il primogenito Riccardo. Con Manuela, invece, nacquero Renzo, Roberto Libertà ed Eridano Sirio. In particolare, durante la grave malattia del 2004, quando Bossi fu colpito da un ictus e costretto a una lunga riabilitazione, Marrone rappresentò un sostegno fondamentale, contribuendo a mantenere stabilità nella vita familiare.

Manuela Marrone: un ruolo dietro le quinte ma decisivo

Pur lontana dai riflettori, Manuela Marrone ha avuto un’influenza significativa anche nella dimensione politica e culturale legata alla Lega Nord. Tra le iniziative più rilevanti vi è la fondazione della Scuola Bosina a Varese nel 1998, progetto educativo ispirato ai valori identitari del movimento.

Negli anni più recenti, dopo il ritiro dalla leadership e il passaggio del partito a Matteo Salvini, Marrone ha scelto una vita ancora più appartata, dedicandosi alla famiglia. Fino all’ultimo è rimasta accanto al marito, confermandosi una figura essenziale nel suo percorso umano e politico.