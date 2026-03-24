Brad Pitt e la sua battaglia silenziosa con la malattia: un disturbo che ostacola il riconoscimento dei volti e incide sui rapporti sociali.

La prosopagnosia, nota anche come “cecità ai volti”, è un disturbo neurologico raro che compromette la capacità di riconoscere le persone, incidendo profondamente sulla vita sociale. A riportare l’attenzione su questa condizione è Brad Pitt, che ha raccontato le difficoltà quotidiane legate a questa malattia, spesso invisibile ma altamente invalidante.

Il racconto sincero di Brad Pitt sulla malattia

Brad Pitt si è raccontato senza filtri in un’intervista a GQ, parlando apertamente di una condizione che condiziona profondamente la sua vita. L’attore ha spiegato di convivere da anni con una forma di prosopagnosia, un disturbo neurologico che rende difficile riconoscere i volti. “Non mi crede nessuno“, ha ammesso con frustrazione, sottolineando come spesso venga percepito come distante o distratto, quando in realtà fatica semplicemente a identificare le persone che ha davanti, anche se si tratta di amici o conoscenti.

Cos’è la prosopagnosia e come si manifesta

La prosopagnosia, conosciuta anche come “cecità ai volti”, è un deficit cognitivo-percettivo che impedisce di riconoscere le caratteristiche facciali. Può manifestarsi in forme diverse: nei casi più lievi si fatica a distinguere persone poco familiari, mentre nelle situazioni più gravi si arriva a non riconoscere nemmeno il proprio riflesso allo specchio. Questa condizione, che interessa una piccola percentuale della popolazione, è legata a un malfunzionamento di specifiche aree cerebrali deputate al riconoscimento visivo. Al momento non esistono cure risolutive: chi ne soffre può solo sviluppare strategie alternative, come affidarsi alla voce, ai gesti o ad altri dettagli distintivi.

Brad Pitt torna a parlare della sua malattia: le difficoltà nella vita quotidiana

Per l’attore, i primi segnali risalirebbero al 2013 e, col passare del tempo, la situazione sarebbe peggiorata. La difficoltà nel riconoscere le persone ha avuto un impatto significativo sulle relazioni personali e professionali, portandolo spesso a vivere situazioni imbarazzanti. Secondo quanto raccontato, proprio per evitare questi momenti, ha progressivamente ridotto le occasioni pubbliche. Incontrare nuove persone o trovarsi in contesti affollati può generare in lui una forte ansia sociale, fino a spingerlo verso l’isolamento.

Nel corso della conversazione, Brad Pitt ha condiviso anche una riflessione sul senso di solitudine che lo accompagna da anni, sottolineando come nemmeno il successo sia riuscito a colmare quel vuoto interiore. Negli ultimi tempi, ulteriori difficoltà, tra cui una forma lieve di depressione, avrebbero inciso sul ritmo dei suoi impegni lavorativi. Il suo ritorno è atteso dal pubblico, mentre continua a confrontarsi con una condizione silenziosa ma capace di influenzare profondamente la sua quotidianità.