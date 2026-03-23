Un momento inatteso ha attirato l’attenzione del pubblico durante l’ultima puntata di Domenica In. Protagonisti Ornella Muti e Carlo Verdone, presenti nello studio di Mara Venier per un segmento dedicato a Eleonora Giorgi. Tra ricordi e testimonianze, è stato però un breve scambio colto mentre le telecamere si stavano spostando a trasformarsi nel dettaglio più commentato.

Ornella Muti e Carlo Verdone: due film cult e un’intesa che ha segnato la commedia italiana

Il sodalizio artistico tra Ornella Muti e Carlo Verdone affonda le radici in due commedie diventate punti di riferimento del cinema italiano tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90. In Io e mia sorella (1987), diretto e interpretato da Verdone, l’attore veste i panni del rigoroso musicista Carlo Piergentili, alle prese con la sorella Silvia, interpretata da Muti, una figura imprevedibile e fragile che sconvolge la sua routine con situazioni spesso surreali. Qualche anno dopo, i due tornano a lavorare insieme in Stasera a casa di Alice (1990), ancora sotto la regia di Verdone: qui l’attore interpreta Saverio, un uomo ferito dal tradimento della moglie che si avvicina ad Alice, il personaggio di Muti, dando vita a una trama fatta di intrecci sentimentali, ambiguità e giochi di finzione, accompagnati anche dalle musiche di Vasco Rossi.

Omaggio a Eleonora Giorgi a Domenica In: ospiti in studio Ornella Muti e Carlo Verdone

In televisione, a volte, sono i dettagli più discreti a lasciare il segno. È quanto accaduto nella puntata del 22 marzo di Domenica In, dove il salotto di Mara Venier ha ospitato un momento carico di emozione dedicato a Eleonora Giorgi, scomparsa nel 2025. In studio erano presenti anche i figli dell’attrice, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, coinvolti in un ricordo intimo e partecipato. Tra gli ospiti, Ornella Muti ha contribuito al racconto anche attraverso il suo lavoro nella docu-serie “Illuminate”, mentre Carlo Verdone, già presente per altri impegni legati alla promozione, si è unito al segmento aggiungendo ulteriori riflessioni. Il legame artistico tra Muti e Verdone, nato sul set di film come Io e mia sorella (1987) e Stasera a casa di Alice (1990), ha reso il loro incontro ancora più significativo.

Domenica In, fuorionda virale tra Ornella Muti e Verdone: fan scatenati

Proprio sul finire del blocco, mentre Verdone si dirigeva verso l’uscita salutando gli ospiti, è stato colto un breve scambio rimasto fuori dal copione ma non passato inosservato. Avvicinandosi con tono complice, Ornella Muti gli ha detto: “Fatti vivo amore…”. L’attore ha risposto con sincerità: “Non ho più i numeri tuoi”. L’attrice, pronta, ha ribattuto: “Ma tua sorella Silvia ce li ha”, strappando infine una promessa: “Va bene allora ti chiamo io”. Una conversazione di pochi secondi, quasi sussurrata, ma capace di accendere immediatamente i social e alimentare la curiosità del pubblico. Un esempio perfetto di come, anche lontano dai riflettori principali, la spontaneità dei protagonisti possa trasformarsi nel momento più memorabile delle trasmissioni.