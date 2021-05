1 Brando Giorgi VS Awed

Una nuova puntata de L’Isola dei Famosi si è conclusa da poche ore. Nel corso delle nomination non solo Fariba Tehrani ha avuto qualcosa da ridire su Awed (lanciando per giunta una pesante accusa) ma anche Brando Giorgi non si è risparmiato. L’attore romano ha attaccato lo youtuber.

A fare il suo nome è stato richiamato il giovane napoletano, il quale poco dopo ha avuto possibilità di parlare con il suo ex compagno d’avventura. Ad introdurre il faccia a faccia tra i due, Ilary Blasi: “C’è una persona qui che ti vuole salutare. Si chiama Brando…”. Se inizialmente Awed ha sorriso, poco dopo la sua espressione si è fatta più seria nell’apprendere le parole di Giorgi.

“Visto che hai detto che uno si deve fare il segno della croce, vorrei mettermi gli occhiali con le croci, così ti individuo un po’ meglio”. L’attore ha proseguito ancora contro Awed: “Innanzitutto vorrei farti i miei migliori complimenti perché sei il miglior stratega dell’Isola. Ti dico veramente bravo, ma per la tua giovane età la cosa mi spaventa un po’, perché per me non te ne frega niente di nessuno”.

Awed ha tentato di chiedere spiegazioni a Brando Giorgi, il quale ha proseguito: “Per me non ti frega niente di nessuno, ti attacchi un po’ alle persone, stai un po’ con loro e poi passi da una parte all’altra. Ma tralasciando questo ho anche individuato un’anima. Ogni tanto quest’anima viene offesa e ci rimani male, quindi hai una sensibilità. Quello che non capisco è perché e mi riferisco al fatto di Beppe Braida che saluto tanto, tu te ne sei uscito dandomi dello schifoso e non avevi nessun motivo. Ti reputi educato, ma hai fatto un bello scivolone ed è una cosa non vera”.

Ma come avrà deciso di rispondere Awed a queste accuse di Brando Giorgi?