1 Simpatia di Brando Giorgi per una naufraga?

All’Isola dei Famosi Brando Giorgi non ha attirato le simpatie di tutti i compagni, ma con qualcuno di loro sembra aver già avuto a che fare. E stavolta non parliamo di Valentina Persia, come vi abbiamo raccontato ieri, ma di un’altra naufraga dell’amato reality show.

Come riferisce Ivan Rota su Dagospia, fra gli altri firma proprio di Novella 2000, in passato Brando Giorgi pare abbia provato una simpatia per la concorrente Elisa Isoardi, con la quale si è spesso scontrato. Il tutto risalirebbe al periodo in cui l’attore girò la fiction di Canale 5, Il Sangue e la Rosa. Qui interpretava il ruolo del Conte Francesco Damiani. Come fa appunto notare Rota, però, servirà attendere il ritorno dei naufraghi per averne certezza effettiva dello scoop. Ma leggiamo quanto segue:

“Gira voce che Brando Giorgi, all’anagrafe Lelio Sanità di Toppi, anni e anni orsono abbia avuto una “simpatia” per Elisa Isoardi, ma occorrerà il ritorno dei due naufraghi per avere una conferma o una smentita. Il fatto risalirebbe a quando l’attore girò la fiction “Il Sangue e La Rosa”. Giorgi da ieri sera è il leader dell’Isola dei Famosi e ha mandato in nomination l’odiata Valentina Persia con Fariba e Roberto Ciufoli. Eliminata Drusilla Gucci alias Drusilla dark, in studio Akash preso in giro da Ilary Blasi: il modello aveva finto di non conoscerla…”

Come dicevamo Elisa Isoardi non è l’unica naufraga che Brando Giorgi conosceva già. Con Valentina Persia (anche in questo caso hanno spesso discusso), Brando ha avuto a che fare. I due hanno infatti recitato insieme in Caterina e le sue figlie 3 e Sangue Caldo, entrambe andate poi in onda sempre sulla rete ammiraglia del gruppo Mediaset.