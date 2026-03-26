Briga e Arianna finalmente genitori: nata la loro prima figlia dopo un percorso ricco di emozioni e speranza. L’annuncio sui social.

Mattia Briga e Arianna Montefiori hanno realizzato il loro sogno: è nata la loro prima figlia. La coppia ha condiviso la gioia sui social con uno scatto dall’ospedale e una dolce dedica: “Figlia di un immenso Amore”, segnando l’inizio di un nuovo capitolo della loro vita da genitori.

Briga e Arianna Montefiori: un percorso fatto di sfide e speranza

La nascita della piccola rappresenta il coronamento di un sogno a lungo atteso. La coppia, legata dal 2019 e sposata dal 2021 nella Basilica di San Pietro a Roma, ha raccontato apertamente le difficoltà incontrate nel concepimento. Arianna aveva confidato: “Vorrei che altre coppie che provassero questa cosa non si sentissero sole o in difetto”, mentre Briga la rassicurava: “Vedrai che accadrà, ne sono sicuro”. I due hanno deciso di ricorrere a supporto medico professionale, spiegando: “Credo che sia una materia molto delicata, posso solo dire che ci siamo rivolti a dei professionisti perché noi non siamo dei medici. Ecco, a volte trovi chi svolge la professione tenendo conto della deontologia; altre volte c’è chi lo fa per puro business”.

Briga e Arianna Montefiori genitori: è nata la figlia, svelato il nome (e le foto)

Mattia Briga, noto cantautore romano, e la moglie, Arianna Montefiori, hanno annunciato l’arrivo della loro primogenita. La piccola è venuta al mondo il 25 marzo 2026, e la coppia ha condiviso con i follower sui social uno scatto dall’ospedale accompagnato da una dolce dedica: “Figlia di un immenso Amore. 25 marzo 2026”. Il nome scelto per la bambina è Allegra, confermando quanto anticipato in precedenti interviste, dove Briga aveva dichiarato: “Non lo sappiamo ancora. Sicuramente un nome con la A, ma il ballottaggio è ancora in corso. Prima o poi dovremo decidere, toccherà fare l’atto di nascita”.

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Briga e Arianna Montefiori finalmente genitori: la gioia condivisa con amici e fan

La felicità per l’arrivo di Allegra si è subito diffusa sui social, con centinaia di messaggi di auguri non solo da fan, ma anche da volti noti come Diana Del Bufalo, Emis Killa, Giulia Pauselli, Shade e Gigi D’Alessio. Arianna ha espresso la sua gratitudine con parole commoventi: “Grazie amore mio, ci hai fatto vivere i 9 mesi più straordinari e unici della nostra vita“.

Briga, classe 1989, ha alle spalle una carriera musicale di successo iniziata nel 2006, con collaborazioni importanti e partecipazioni a eventi come il Festival di Sanremo. Arianna, nata nel 1994 e figlia dell’attore Luigi Montefiori, ha conquistato il pubblico televisivo con ruoli di spicco in serie come Che Dio ci aiuti, L’isola di Pietro e Il paradiso delle signore. Ora, insieme, scriveranno il capitolo più importante della loro vita: quello da genitori.