Dolcissima notizia da parte di Briga e Arianna Montefiori: presto saranno genitori!

Briga e Arianna Montefiori saranno presto genitori: il cantautore, ex allievo di Amici 14, e la moglie hanno annunciato la gravidanza con un messaggio emozionante sui social.

Briga e Arianna Montefiori annunciano la gravidanza

Una notizia piena d’amore ha fatto emozionare i fan di Briga e Arianna Montefiori. La coppia ha annunciato sui social di aspettare il loro primo figlio, condividendo un messaggio tenerissimo su Instagram che ha subito conquistato il web.

Nel post si legge: “Ti abbiamo cercato nei nostri sogni, ti abbiamo cullato nel nostro cuore. Grazie per averci scelto come genitori. Siamo sempre stati qui. Mamma, Papà e Baires.”

Un messaggio molto sentito ed emozionante, accompagnato da una foto dolcissima che ritrae i due futuri genitori pieni di gioia. Con loro l’amico a quattro zampe Baires.

Il cantante, ex concorrente di Amici 14, e l’attrice Arianna Montefiori avevano già parlato in passato delle difficoltà vissute nel tentativo di diventare genitori. Durante un’intervista a Verissimo, lo scorso maggio, Briga aveva raccontato con grande sincerità:

“Non ti nascondo che sta un po’ faticando la situazione, nel senso che una cosa che dovrebbe accadere naturalmente a volte può non accadere nei tempi in cui uno vorrebbe. Probabilmente dovremo affrontare un percorso alternativo, e va bene così.”

Parole che avevano colpito molti spettatori per la loro onestà e sensibilità, soprattutto quando Briga aveva aggiunto un messaggio di forza rivolto a chi vive la stessa situazione: “Vorrei che anche le altre coppie, le altre donne che provano questa cosa, non si sentissero in difetto o sentissero di non andare bene.”

Oggi, dopo mesi di attesa e speranza, il sogno si è finalmente realizzato. Briga e Arianna diventeranno presto dei meravigliosi genitori.

Il pubblico e gli amici del mondo dello spettacolo si sono uniti in un coro di auguri e affetto. Anche Novella2000.it e Novella 2000 si uniscono ai numerosi messaggi d’affetto.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.