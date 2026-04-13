Britney Spears ha scelto un ricovero volontario in rehab per cercare di riprendersi da questi anni difficili. La ex reginetta del Pop è stata recentemente arrestata e sembra aver toccato di nuovo il fondo.

Britney Spears sceglie il ricovero volontario: la decisione dopo l’arresto

Britney Spears ha scelto di entrare in una struttura di cura per le dipendenze, come riportato da un suo rappresentante sull’Associated Press. La popstar, un mese fa, è stata arrestata con l’accusa di guida in stato di ebrezza. Gli agenti della California Highway Patrol hanno ricevuto la segnalazione di una Bmw nera che procedeva ad alta velocità e in modo irregolare nella contea di Ventura, vicino a Los Angeles. La cantante era stata sottoposta a diversi test prima di essere arrestata. Era sotto l’effetto di una combinazione di alcol e sostanze stupefacenti.

Il procuratore distrettuale della contea di Ventura dovrà prendere una decisione in merito alle accuse contro Britney Spears durante un’udienza fissata il 4 maggio. Secondo quanto riportato, un portavoce avrebbe definito il comportamento della popstar “imperdonabile” e pare che questo sarebbe stato un passo importante per intraprendere un percorso di cambiamento necessario per la donna.

Britney Spears in rehab: “Si è resa conto di aver toccato il fondo”

La vita di Britney Spears è stata davvero molto tormentata e non è la prima volta che si sentono notizie di questo tipo sul suo conto. Nonostante abbia smesso di frequentare il mondo della musica e si sia ormai ritirata dalle scene, la sua inclinazione a perdere il controllo non è svanita del tutto. Voci vicine alla cantante hanno spiegato che era da tempo che le persone intorno a lei cercavano di convincerla a farsi ricoverare e alla fine pare abbia finalmente accettato. I suoi figli e la sua famiglia hanno pienamente appoggiato la sua decisione.

“Si è resa conto di aver toccato il fondo” ha dichiarato una fonte. Un’altra fonte ha aggiunto che potrebbe anche essere una mossa strategica per fare bella figura davanti al giudice in vista della prima udienza, così da dimostrare che non sta sottovalutando il suo problema. Nel 2021 la popstar era riuscita a ottenere di nuovo il controllo della sua vita, del suo patrimonio e delle sue decisioni, quando era stata sciolta la tutela disposta dal tribunale quattordici anni prima.