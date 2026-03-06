Problemi per Britney Spears. La pop star è stata infatti arrestata in California e successivamente è stata portata in ospedale. Cosa è accaduto e le dichiarazioni del manager.

Cosa è accaduto a Britney Spears

Non sono state ore semplici, le ultime, per Britney Spears. Come hanno ripotato i media americani, la pop star è stata infatti arrestata nella contea di Ventura, in California, nella sera di mercoledì 4 marzo. La polizia stradale, stando ai primi dettagli emersi, avrebbe fermato la cantante per guida in stato di ebrezza. Le manette sarebbero tuttavia scattate solo alle 3 del mattino. Dopo poche ore trascorse in cella, la cantante sarebbe stata rilasciata senza cauzione, ciò nonostante dovrà comparire in tribunale il prossimo 4 maggio.

Dopo l’arresto, Britney ha deciso di cancellarsi da Instagram e non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Come se non bastasse, dopo essere stata rilasciata, pare che la Spears sia stata portata in ospedale. Qui, stando a quanto fa sapere Page Six tramite una fonte, sarebbe apparsa scossa e provata e sarebbe scoppiata in lacrime per la vergogna.

Nel mentre a rompere il silenzio è stato Cade Hudson, manager e miglior amico di Britney Spears, che ha deciso di parlare con Page Six e TMZ per rilasciare alcune dichiarazioni su quanto accaduto.

Parla il manager della Spears

Commentando quando accaduto, il manager di Britney Spears, come riporta Biccy, ha affermato:

«Si è trattato di un incidente spiacevole e del tutto ingiustificabile. La Spears prenderà le misure appropriate e rispetterà la legge. Speriamo che questo possa essere il primo passo verso un cambiamento atteso da tempo nella sua vita. Speriamo che possa ricevere l’aiuto e il supporto di cui ha bisogno in questo momento difficile».

E ancora il manager di Britney Spears ha aggiunto: «I suoi figli trascorreranno del tempo con lei. I suoi cari elaboreranno un piano necessario per aiutarla a raggiungere il successo e il benessere».

