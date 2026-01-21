Dopo settimane di pettegolezzi, in queste ore Brooklyn Beckham ha deciso di rompere il silenzio e si è scagliato contro i suoi genitori e la sua famiglia.

Il lungo post di Brooklyn Beckham

«Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia. Non sono controllato, mi sto difendendo da solo per la prima volta nella mia vita». Inizia così il lungo sfogo che in queste ore Brooklyn Beckham ha condiviso sui suoi social. Come è noto, da settimane si parla di presunte tensioni tra David, Victoria e il loro primogenito, che adesso ha deciso di rompere per la prima volta il silenzio, dando così la sua versione su quello che sarebbe accaduto.

Nel lungo messaggio pubblicato sui suoi profili, Brooklyn è un fiume in piena contro i suoi genitori. Il giovane Beckham si è infatti scagliato duramente verso la sua famiglia, muovendo accuse precise. Stando a quanto si legge, le tensioni sarebbero iniziate durante i preparativi del matrimonio con Nicola Peltz, celebrato quattro anni fa. Secondo quanto riferito, David e Victoria avrebbero tentato in ogni modo di intralciare le nozze.

Tra gli episodi raccontati, Brooklyn Beckham rivela: «Mia madre ha annullato all’ultimo minuto il confezionamento dell’abito del suo brand, nonostante Nicola fosse entusiasta di indossarlo, e l’ha costretta a cercarne urgentemente uno».

Ma non solo. Brooklyn, continuando il suo racconto, ha poi aggiunto: «Mia madre ha rovinato il mio primo ballo con mia moglie, che era stato pianificato settimane prima su una canzone romantica. Ha ballato in modo del tutto inappropriato con me, davanti a tutti. Non mi sono mai sentito così a disagio o umiliato in tutta la mia vita».

L’attacco ai Beckham

A quel punto Brooklyn Beckham denuncia il modello di famiglia perfetta che i suoi genitori avrebbero contributo a creare nel corso degli anni e, a riguardo, ha dichiarato: «La mia famiglia mette la promozione pubblica e le sponsorizzazioni sopra ogni cosa. Il brand Beckham viene prima di tutto. L’amore familiare viene valutato in base a quanto pubblichi sui social o a quanto velocemente molli qualsiasi cosa per presentarti e posare per una foto di famiglia, anche quando questo va a scapito dei nostri impegni professionali».

Concludendo, Brooklyn scagiona sua moglie Nicola da tutte le accuse. Da settimane infatti in molti hanno insinuato che dietro la scelta di allontanarsi dai suoi genitori ci fosse proprio la Peltz. Il giovane Beckham tuttavia ha messo un punto alle voci di corridoio, facendo intendere di non voler recuperare, almeno per il momento, i rapporti con la sua famiglia.

Come avrebbe reagito Victoria Beckham

Le dichiarazioni di Brooklyn Beckham hanno naturalmente fatto in breve il giro del mondo intero, arrivando fino agli stessi David e Victoria. Ma come avrebbe reagito dunque la modella? A rivelarlo al Mirror è una fonte vicina alla famiglia.

Stando a quanto si legge, Victoria sarebbe “assolutamente devastata e distrutta”. Ma non solo. Secondo quanto riferito, l’ex Spice Girls temerebbe che questa possa essere la fine del marchio Beckham.

Sui social della coppia intanto ancora tutto tace e non è chiaro se nelle prossime ore David e Victoria decideranno di intervenire per dare la loro versione dei fatti.

