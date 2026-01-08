Bruno Mars sta ufficialmente tornando! Il celebre artista ha infatti annunciato la data di uscita del nuovo album e il suo prossimo tour mondiale, che toccherà anche l’Italia con una data evento.

Quando esce il nuovo album di Bruno Mars

L’attesa è ufficialmente finita A distanza di 10 anni esatti dal suo ultimo progetto discografico, in queste ore Bruno Mars ha finalmente annunciato l’arrivo del suo nuovo album, intitolato The Romantic, attesissimo dai fan di tutto il mondo. Il pubblico tuttavia non dovrà attendere molto per ascoltare i brani inediti e solo tra pochissime ore arriverà la prima anticipazione. Come ha rivelato il cantante stesso sui suoi social, venerdì 9 gennaio su tutte le piattaforme streaming verrà rilasciato il primo singolo di questo progetto, che promette di scalare le classifiche.

Ma quando esce dunque l’album di Mars? L’artista ha risposto anche a questo. Il disco vedrà ufficialmente la luce venerdì 27 febbraio e attualmente sono già disponibili i pre-ordini. Ma le sorprese non sono finite qua. La voce di Versace on the floor poco fa ha infatti stupito i fan con un’altra grande notizia, che sta già entusiasmando il web intero.

Oltre ad annunciare l’arrivo del suo nuovo album, Bruno Mars ha anche rivelato le date del suo prossimo tour mondiale. La tournée inizierà il prossimo 10 aprile da Las Vegas e dopo aver girato l’America intera toccherà anche l’Europa. Non mancherà anche l’Italia nel lungo giro che attende il cantante, con uno show evento che si terrà allo Stadio San Siro di Milano il 14 luglio.

I biglietti per questo live unico saranno disponibili in pre-sale dalle ore 12:00 di mercoledì 14 gennaio. Per accedere alla prevendita basterà registrarsi al sito ufficiale dell’artista. Dalle ore 12:00 di giovedì 15 gennaio inizierà invece la vendita generale.

