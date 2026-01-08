Una serie tv Netflix uscita nel 2023 racconta una tragedia avvenuta nel 2013 in Brasile simile a quella di Crans Montana. Ecco gli inquietanti parallelismi.

I parallelismi tra le tragedie di Crans Montana e di Santa Maria

L’inizio del 2026 è stato segnato dalla tragedia che si è consumata a Crans Montana e che da giorni è finita al centro della cronaca. Nelle ultime ore tuttavia è accaduto qualcosa di inquietante, che sta facendo discutere il web.

Non tutti sanno che su Netflix è presente una miniserie, uscita nel 2023, la cui storia ricorda in maniera impressionante i fatti avvenuti in Svizzera. Lo show, che si intitola La notte che non passerà, è appena tornato tra i titoli più visti della piattaforma streaming e ripercorre la tragica storia avvenuta nella notte tra il 26 e il 27 gennaio 2013, quando un incendio doloso nella discoteca Kiss di Santa Monica, in Brasile, causò la morte di 245 persone, con ben 630 feriti. Tra le due vicende in molti hanno notato numerosi parallelismi, che stanno angosciando i social.

La serie Netflix, basata su fatti realmente accaduti, racconta da diversi punti di vista la tragedia avvenuta in Brasile, che ricorda in maniera impressionante quella di Crans Montana. Quella notte del 2013, nel noto locale, si stava tenendo una festa universitaria, quando ad un tratto dal palco sono partiti dei fuochi d’artificio che hanno dato fuoco al soffitto, facendo divampare un incendio in una manciata di secondi. A seguito della tragedia, i due gestori della discoteca e due membri della band che si esibiva dal vivo, sono stati stati accusati di omicidio colposo.

Come si evince, numerosi sono i parallelismi tra le due vicende, che hanno inquietato gli utenti. La miniserie Netflix nel mentre proprio in questi giorni è tornata virale e ha riportato a galla una delle tragedie più sconvolgenti degli ultimi anni.

