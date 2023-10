Spettacolo

Vincenzo Chianese | 20 Ottobre 2023

Grande Fratello

La rivelazione di Beatrice Luzzi

In queste ultime ore la storia tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sembrerebbe essere arrivata a un punto di rottura. Da qualche settimana come sappiamo i due concorrenti del Grande Fratello si sono avvicinati particolarmente e tra loro non sono mancati diversi baci. Tuttavia negli ultimi giorni qualche tensione ha messo in crisi il rapporto. In particolare la Luzzi non ha digerito il fatto che Garibaldi abbia raccontato ai suoi amici alcuni fatti intimi della storia e così tra loro c’è stata qualche piccola discussione. Ma non solo. Anche ieri sera, nel corso della diretta, Beatrice ha fatto intendere di voler chiudere la relazione con Giuseppe, anche a seguito di quanto accaduto con Samira Lui.

La modella infatti è stata eliminata dal gioco e così ha lasciato ufficialmente la casa. A quel punto Garibaldi, che era legatissimo a Samira, è scoppiato in lacrime sotto gli occhi della Luzzi, che ha così iniziato ad avere alcuni dubbi. Secondo Beatrice infatti Giuseppe potrebbe provare dei sentimenti per la Lui, e tra i due così c’è stato un ennesimo confronto. Poco dopo però come se non bastasse è accaduto dell’altro che non è passato inosservato.

Mentre discuteva con Alex Schwazer di Giuseppe, Beatrice Luzzi ha svelato di essere innamorata di Garibaldi. Tutto è partito quando l’atleta ha affermato: “Giuseppe è il più sincero e altruista che c’è qui”. A quel punto l’attrice ha aggiunto: “Esatto, è il motivo per cui infatti mi sono innamorata”. Il momento naturalmente non è sfuggito alle orecchie attente del web e in breve il filmato ha fatto il giro dei social.

Alex: "Giuseppe è il più sincero e altruista che c'è qui."

Beatrice: "È il motivo per cui mi sono innamorata."

L'HA DETTO.#GrandeFratello #beabaldi pic.twitter.com/VKxD9fdZB1 — Sara (@Sara20036194) October 20, 2023

Ma cosa accadrà dunque nei prossimi giorni tra Beatrice e Giuseppe? I due avranno modo di chiarirsi o la relazione sarà davvero già giunta al capolinea? Non resta che attendere per scoprirlo.