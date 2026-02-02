Dagli esordi a Gomorra al cinema internazionale, la carriera e la vita privata dell’attore napoletano che oggi soffia 40 candeline!

Per il grande pubblico resterà sempre Genny Savastano, ma Salvatore Esposito è molto di più di un’icona seriale. L’attore napoletano festeggia oggi il suo 40esimo compleanno e lo fa con una carriera che, anno dopo anno, ha superato i confini della tv italiana per imporsi anche sul panorama internazionale.

Salvatore Esposito

Nome completo: Salvatore Esposito

Professione: Attore, scrittore

Data di nascita: 2 febbraio 1986

Luogo di nascita: Napoli, Italia

Cresciuto a: Mugnano (Napoli)

Segno zodiacale: Acquario

Ruolo iconico: Genny Savastano

(Gomorra – La serie)

Compagna: Paola Rossi



Salvatore Esposito si avvicina molto presto al mondo della recitazione, formandosi in una scuola di cinema a Napoli. Il primo vero debutto televisivo arriva nel 2013 con Il clan dei camorristi, ma è l’anno successivo a segnare la svolta decisiva della sua carriera. Con Gomorra – La serie diventa uno dei volti simbolo della serialità italiana contemporanea. Il personaggio di Genny Savastano, interpretato dal 2014 fino al 2021, si impone come una figura complessa, tragica e profondamente umana, capace di conquistare pubblico e critica anche fuori dai confini nazionali.

Dagli esordi a Gomorra al successo internazionale

Il successo di Gomorra apre a Salvatore Esposito le porte del cinema internazionale. Nel 2018 entra nel cast di Taxi 5, film prodotto da Luc Besson, e nel 2020 approda negli Stati Uniti con la quarta stagione della serie cult Fargo. Negli anni successivi recita in Nella tana dei lupi 2 – Pantera accanto a Gerard Butler e prende parte a uno dei progetti più attesi del cinema internazionale, Maserati: The Brothers, dove condivide il set con Anthony Hopkins e Al Pacino.

Cinema, serie TV e libri: il talento versatile di Salvatore Esposito

Negli ultimi tempi l’attore è tornato alle sue radici con Piedone – Uno sbirro a Napoli, produzione Sky Original in cui interpreta l’ispettore Vincenzo Palmieri. Un ruolo che raccoglie idealmente l’eredità dell’iconico personaggio reso celebre da Bud Spencer, aggiornandolo al linguaggio della serialità moderna. Parallelamente alla carriera da attore, Salvatore Esposito ha dimostrato una forte vocazione anche per la scrittura. È autore della saga letteraria Lo Sciamano, pubblicata da Sperling & Kupfer, composta dai romanzi Lo Sciamano, Eclissi di sangue e Le streghe di Lourdes. Un percorso che conferma la sua versatilità artistica tra cinema, televisione e narrativa. Un cammino in continua evoluzione, che rende questo compleanno non solo una ricorrenza personale, ma una tappa significativa di una carriera ancora in piena crescita.

Chi è e cosa fa la compagna di Salvatore Esposito

Oltre al successo professionale, la vita privata di Salvatore Esposito procede a gonfie vele. L’attore è legato da nove anni a Paola Rossi, sua futura moglie. Esposito ha sorpreso la compagna con una romantica proposta di matrimonio al Rockefeller Center di New York. Paola Rossi è nata nel 1987 ed è laureata in Giurisprudenza, con una tesi in Diritto d’Autore. Successivamente ha conseguito un Master in Entertainment Law, riuscendo a unire la formazione giuridica alla passione per il mondo dello spettacolo. Molto attiva anche sui social, il suo profilo Instagram conta oltre 36.000 follower, dove condivide momenti di vita quotidiana, viaggi e scatti insieme a Salvatore Esposito.

