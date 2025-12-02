Parte domenica 7 dicembre la nuova edizione di Caduta Libera, che vedrà la conduzione di Max Giusti e Isobel Kinnear. In queste ore intanto è arrivato il primo promo del programma, che promette di regalare grandi emozioni.

Il promo di Caduta Libera

Finalmente ci siamo! Domenica 7 dicembre nel preserale di Canale 5 parte ufficialmente la nuova edizione di Caduta Libera. Tante le novità che attendono il pubblico del celebre game show, a partire proprio dalla conduzione. Come è noto infatti Gerry Scotti, attualmente impegnato con La Ruota della Fortuna, che continua a macinare ascolti record, ha deciso di fare un passo indietro e di cedere il programma al collega e amico Max Giusti. Ma non solo. A sorpresa, ad affiancare il presentatore, che da qualche mese è entrato a far parte della grande squadra Mediaset, ci sarà nientemeno che un’amatissima professionista di Amici. Di chi parliamo? DI Isobel Kinnear.

Già durante l’ultima puntata del pomeridiano del talent show, Maria De Filippi ha annunciato il momentaneo addio della ballerina dalla scuola, in vista di questa nuova esperienza. In queste ore intanto su Canale 5 è arrivato il promo ufficiale della game show, in cui vediamo per la prima volta Max Giusti e Isobel Kinnear fianco a fianco nel famoso studio.

Domenica 7 dicembre parte dunque ufficialmente Caduta Libera. Nel mentre proprio il conduttore, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha commentato l’arrivo di Isobel all’interno della trasmissione e in merito ha dichiarato: “Isobel è una bravissima ballerina ed è un’esplosione di personalità, entusiasmo e talento. Quando entra in studio è come se si accendesse un faro in più”.

Ma come ci stupiranno Giusti e la Kinnear? Non resta che attendere la prima puntata per scoprirlo. Appuntamento a domenica, naturalmente alle 18:45 su Canale 5.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.