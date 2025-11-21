Miss Jamaica, Gabrielle Henry ha vissuto attimi di paura: l’incidente durante le preliminari a Bangkok

Momenti di tensione a Bangkok durante le preliminari di Miss Universo 2025. Gabrielle Henry, rappresentante della Jamaica, è precipitata dalla passerella trasformando la serata di gala in un attimo di paura

L’incidente è avvenuto mentre la concorrente avanzava con eleganza in un abito arancione e tacchi alti. Un passo falso, forse un tacco inciampato, le ha fatto perdere l’equilibrio, facendola cadere dal palco davanti a giuria e spettatori. Le immagini, rapidamente condivise sui social, mostrano il pubblico trattenere il fiato mentre il team tecnico si precipita verso di lei.

Fortunatamente, Gabrielle Henry è stata immediatamente soccorsa e portata via in barella. L’organizzazione di Miss Universo ha rassicurato i fan: la concorrente non ha riportato fratture e le sue condizioni sono buone.

L’incidente ha scosso la serata e riaperto il dibattito sulla sicurezza delle passerelle durante grandi eventi internazionali. Gabrielle, comunque, ha ringraziato i fan sui social per il supporto ricevuto, dimostrando grande forza e resilienza.