Oggi La Vita in Diretta non va in onda su Rai 1, al suo posto ci sarà La Coppa Davis

Rai 1 cambia la sua programmazione per la Coppa Davis: La Vita in Diretta non andrà in onda oggi 21 novembre 2025. Scopri come si modifica la programmazione e tutti gli appuntamenti del pomeriggio.

La Vita in Diretta oggi non va in onda

La programmazione di Rai 1 subirà un’importante variazione domani, con una giornata interamente dedicata alla Coppa Davis. Il tennis prende il sopravvento nel pomeriggio, facendo slittare alcune delle consuete trasmissioni, tra cui La Vita in Diretta, che non andrà in onda oggi.

Nonostante questo cambiamento, Rai 1 riesce a mantenere invariati alcuni dei suoi appuntamenti fissi. La Volta Buona con Caterina Balivo andrà regolarmente in onda alle 14:05, seguito da Il Paradiso delle Signore, che continuerà a occupare la sua fascia oraria delle 15:10, garantendo così una certa continuità nella programmazione.

Ma a dover cedere il passo è proprio La Vita in Diretta, che, a partire dalle 15:55, lascia il suo consueto spazio per dare il via alla semifinale di Coppa Davis.

La Coppa Davis torna su Rai 1 oggi

Il tennis diventa quindi protagonista assoluto su Rai 1, con la semifinale che occuperà l’intera fascia pomeridiana, fino alla conclusione dell’incontro. La diretta sarà interrotta solo per il consueto appuntamento con il TG1, che andrà in onda alle 18:00, seguito dalla breve striscia di CIS Viaggiare Informati. Dopo di che, la Coppa Davis tornerà a monopolizzare la programmazione fino alla fine della partita.

Questa scelta di Rai 1 dimostra l’importanza attribuita all’evento sportivo, che prende il posto di uno dei programmi più seguiti della rete. Infatti, La Vita in Diretta, con la sua consueta messa in onda nel pomeriggio, è uno dei contenitori più amati dal pubblico. Nonostante il cambio di palinsesto, è chiaro che per la rete l’evento tennistico è una priorità assoluta.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.

CREDITI FOTO Jannik Sinner: Felice Calabrò / FOTOGRAMMA / IPA

Alberto Matano: Maurizio D’Avanzo / MD Photo / IPA