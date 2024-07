Quest’anno tra le tentatrici di Temptation Island c’è anche Siriana Schifi, che nel corso dell’ultima puntata del reality show si è avvicinata a Raul Dumitras. Nelle ultime ore però la single ha raccontato nel corso di un’intervista che Nicolò Zaniolo, suo ex flirt, la starebbe ricontattando dopo averla vista in tv.

Il racconto di Siriana su Nicolò Zaniolo

Nel corso della quarta puntata di Temptation Island abbiamo assistito all’improvviso avvicinamento tra Raul Dumitras e la single Siriana Schifi e il pubblico si chiede già cosa accadrà tra loro. Non tutti sanno però che nel 2022 la tentatrice ha avuto un breve flirt con Nicolò Zaniolo e i due erano stati paparazzati insieme dal settimanale Chi. Dopo la frequentazione, il calciatore dell’Atalanta e della Nazionale italiana ha deciso di riallacciare i rapporti con la sua ex e madre di suo figlio Sara Scaperrotta e attualmente i due sembrerebbero essere unitissimi.

Ciò nonostante in queste ore a rompere il silenzio con una lunga intervista per FanPage è stata proprio la tentatrice Siriana. La Schifi ha così raccontato che di recente sarebbe stata ricontattata da Zaniolo, dopo che quest’ultimo l’avrebbe vista in tv. La single in merito dichiara: “Da quando mi ha visto a Temptation Island sta uscendo fuori di testa. Continua a chiamarmi, ma lui è fidanzato. Non posso più rispondergli”.

Ma non è finita qui. Siriana Schifi ha anche parlato della frequentazione avuta con Nicolò Zaniolo, che avrebbe chiuso lei per via della troppa distanza dal calciatore, che all’epoca giocava all’estero. Ritornando alle chiamate che starebbe ricevendo, la tentatrice ha svelato: “Una volta gli ho dovuto rispondere. Tre giorni fa gli ho detto che non doveva più chiamarmi. Gli ho detto basta, anche perché è fidanzato, è inutile che mi cerca. Ha iniziato da quando sono tornata dalla Sardegna. Furono pubblicati i nomi e i volti delle tentatrici ed è uscito fuori di testa con chiamate e videochiamate”. Concludendo Siriana aggiunge: “Cosa vorrebbe da me? Me lo chiedo anche io. Mi dice: ‘Lo so che sei con Raul’. Sono scioccata dal genere maschile”.

Precisiamo ovviamente che ciò di cui vi abbiamo appena parlato corrisponde alla versione dei fatti della Schifi. Noi di Novella siamo a completa disposizione qualora Zaniolo, o chi ne fa le veci, volesse rompere il silenzio per fare chiarezza sulla situazione e siamo pronti ad aggiornarvi nel caso in cui ci fossero sviluppi sulla vicenda.