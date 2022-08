1 La rivelazione di Camilla Mangiapelo

Qualche tempo fa Camilla Mangiapelo aveva confermato la fine della storia con Riccardo Gismondi. Dopo diversi anni passati insieme, purtroppo, qualcosa si è rotto:

[…] Purtroppo le persone cambiano e le storie finiscono. Ho deciso di metterci la faccia per l’ennesima volta e di spiegarci, ringraziandovi per il supporto costante. Spero che capirete che è un momento delicato e che i motivi che hanno portato alla rottura restano persona e come non abbia voglia di parlarne oltre. Spero che rispetterete il nostro riserbo e la privacy che abbiamo difeso anche durante la storia. Sempre vostra Mapina”.

Nessuno sapeva che cosa fosse accaduto e i fan si stavano chiedendo che cosa fosse successo. A un certo punto sul suo profilo Instagram è spuntata una foto in cui Camilla Mangiapelo viene presa in braccio da un ragazzo al mare. Un utente ha commentato: “Beh avevi un altro“. A replica la stessa ex di Uomini e Donne: “No signora. È il mio migliore amico. E tra l’altro gli amanti sono passati di moda. Dovreste spiegarlo a qualcun altro però“. Il migliore amico, Lorenzo, le ha fatto eco lasciando intendere qualcosa di più: “Camilla è la ragazza più pura e sincera che esista su questa Terra. Ci conosciamo da quando abbiamo 14 anni. E di certo non è di lei che dovreste dubitare“.

C’è, quindi, chi ha iniziato a pensare che fosse stato Riccardo Gismondi a tradire Camilla Mangiapelo. Rispondendo ad alcune domande sui suoi social, infatti, Camilla sembra aver confermato la teoria. Alla domanda: “Come hai scoperto delle corna?” ha risposto: “Le gole profonde“. Nonostante tutto continua a credere nell’amore, anche se non sa se perdonerà: “Sono una persona estremamente orgogliosa. Quando ho perdonato l’ho pagata cara“.

