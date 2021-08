Can Yaman e Diletta Leotta non stanno più insieme? Sussurri e grida del Web

Can Yaman e Diletta Leotta news

Gli ultimi rumor danno il loro amore per finito: Can Yaman e Diletta Leotta, dopo aver ufficializzato il loro fidanzamento (via social) lo scorso febbraio, si sarebbero già detti addio. Gli indizi della rottura?

Primo: la conduttrice di Dzan non indossa più l’anello che le ha regalato l’attore turco, un gioiello di Tiffany da oltre 40 mila euro. Secondo: i due sono in vacanza in luoghi separati, lei in Sardegna con gli amici, lui in Puglia.

Per sapere se di addio davvero si tratta, non ci resta che attendere i prossimi capitoli di una telenovela su cui nel giro di una manciata di mesi si è detto tutto e il contrario di tutto.

Solo lo scorso giugno, per dire, quando lei era voltata a Instanbul (pare per conoscere i genitori di lui) il gossip aveva annunciato nozze imminenti. Ora si sussurra di rottura.

Una storia di facciata?

A dire il vero tanti (parte della stampa turca compresa) sono convinti che tra Can e Diletta non ci sia mai stato niente. Che i due si siano messi insieme solo per farsi pubblicità (ma ne avrebbero bisogno?!). Vero o no?

Di sicuro la loro storia è la più chiacchierata e invidiata dell’estate 2021. E non potrebbe essere diversamente, visti i protagonisti. Entrambi bellissimi, entrambi di successo. Troppo perfetti per essere una coppia vera, secondo alcuni.

Saggezza di popolo o solo invidia? Loro delle chiacchiere se ne infischiano, e continuano a mostrare al mondo, via social, scatti che raccontano felicissimi momenti a due.

Novella 2000 © riproduzione riservata.