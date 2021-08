Gabriel Garko vicino a un collega? Il rumor arrivato a Novella

Gabriel Garko vicino a un collega?

In una delle sue ultime interviste rilasciate dopo la fine della (breve) storia d’amore con il ventitreenne Gaetano Salvi, Gabriel Garko affermava: “Sono single, da quando mi sono dichiarato faccio molta più fatica ad acchiappare”. Eppure oggi, a giudicare da una segnalazione che arriva direttamente al nostro settimanale, qualcosa potrebbe essersi smosso.

Ci dicono infatti che il bell’attore di origini piemontesi, fino allo scorso anno legato a Gabriele Rossi e uscito pubblicamente allo scoperto solo in autunno nel corso di una puntata dell’ultimo Grande Fratello VIP, sarebbe vicino a un altro uomo. Di chi si tratta?

Come già accaduto in passato, Gabriel starebbe subendo il fascino di un collega più giovane. La nostra fonte parla di Ivan Gray, che da una rapida ricerca online risulta attore e modello attualmente di stanza a Roma ma che ha lavorato per diverse TV anche all’estero. Tra i suoi lavori, il corto Il mistero di Kira premiato a Ostia nel 2019.

La bellezza e il carisma di Ivan Gray non avrebbero lasciato indifferente Gabriel, che secondo i rumor starebbe trascorrendo sempre più tempo in compagnia del collega.

Sembrerebbe che al momento si possa parlare solo di conoscenza, anche perché se per Garko non si hanno più dubbi, dell’orientamento sessuale di Gray non si sa invece nulla. Solo, chi lo frequenta non lo definisce insensibile al fascino femminile. In ogni caso non è questo ciò che interessa, ma se il cuore di uno dei personaggi dello spettacolo più amati dal pubblico sia tornato o meno felicemente a battere per un’altra persona.

Gli indizi della presunta frequentazione

Da un’analisi incrociata abbastanza banale sui social, il nostro informatore ne è quasi sicuro. Scorrendo il profilo Instagram di Ivan Gray balza immediatamente agli occhi che, tra le decine di scatti che ritraggono l’attore da solo, l’unica foto in cui appare con qualcuno sia proprio con Gabriel Garko.

Naturalmente i due potrebbero essersi incontrati lavorando nello stesso ambiente, e da ammiratore Gray potrebbe aver voluto immortalare l’accaduto. In effetti, stando ad altre testimonianze, entrambi erano presenti – per fare un esempio – all’evento napoletano La Fescina Revolution. Secondo Gray, però, la foto in questione sarebbe stata scattata a Milano.

Ambedue hanno inoltre usato le stesse canzoni (di Tiziano Ferro e Ed Sheeran) come colonna sonora di alcune Stories pubblicate su Instagram a distanza di poche ore l’uno dall’altro. Ma ovviamente anche questa potrebbe essere nient’altro che una coincidenza.

L’urgenza con cui la Rete cerca di associare l’artista a un nuovo compagno rivela il desiderio del pubblico di vedere Garko apertamente felice. E forse si avverte soprattutto una certa fretta di riconoscere nell’attore la nascita di un sentimento che, dopo tante storie di facciata, si riveli infine più autentico che mai.

