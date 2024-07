Pochi giorni fa è stato annunciato che Fabio Maria Damato ha ufficialmente lasciato l’azienda di Chiara Ferragni, dopo anni di collaborazione con l’influencer. In queste ore intanto sono emerse le prime indiscrezioni circa il futuro professionale dell’ex manager dell’imprenditrice digitale.

I rumor su Fabio Maria Damato

Alcuni giorni fa, con un comunicato ufficiale, è stato annunciata la fine dei rapporti professionali tra Fabio Maria Damato e Chiara Ferragni. L’ormai ex manager dell’influencer dopo anni ha così lasciato le aziende dell’imprenditrice digitale, facendo poi sapere sui suoi profili social di aver dato le dimissioni spontaneamente a seguito di quanto accaduto negli ultimi mesi. Tuttavia Damato ha speso bellissime parole per la Ferragni, con la quale ha sempre avuto anche un profondo e sincero rapporto di amicizia. In queste ore intanto sono emerse alcune indiscrezioni circa il futuro professionale dell’ex manager che non sono passate inosservate.

A rivelarle è stato Gabriele Parpiglia, che a Gente di Marte ha raccontato cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi. Secondo il giornalista le opzioni sarebbero due. Fabio infatti potrebbe decidere di aprire un’agenzia di talenti e di comunicazione da solo, dando così il via alla sua attività. Tuttavia l’ex manager di Chiara Ferragni potrebbe avere un’altra scelta.

Sempre secondo Parpiglia infatti Fabio Maria Damato potrebbe iniziare a lavorare con Vincenzo D’Ascanio, che l’influencer conosce molto bene. Quest’ultimo infatti si è occupato dei fiori al matrimonio dei Ferragnez ed è da sempre un caro amico dell’imprenditrice digitale. Attualmente però si tratta ancora di voci di corridoio e non sappiamo cosa accadrà nel futuro di Damato.

Qualche giorno fa intanto Fabio ha partecipato alle nozze di Diletta Leotta e stando alle indiscrezioni sarebbe stato avvistato proprio insieme a Chiara Ferragni. I due infatti avrebbero mantenuto il loro rapporto di amicizia, nonostante a oggi le loro strade lavorative si siano separate.