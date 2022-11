Giallo su Can Yaman e Francesca Chillemi

In queste ultime settimane si è spesso parlato di Can Yaman e Francesca Chillemi, protagonisti della fiction Mediaset Viola Come Il Mare. Secondo i più tra i due attori, oltre che a una bella connessione professionale, ci sarebbe anche qualcosa di più. Il settimanale Chi ha infatti lanciato un’indiscrezione che non è passata inosservata, secondo la quale Yaman e la Chillemi avrebbero trascorso due notti insieme nella stessa casa, nonostante Francesca sia impegnata con Stefano Rosso, dal quale ha avuto anche una figlia. Questo quanto riportava la rivista:

“C’È SEMPRE PIÙ INTESA TRA L’EX MISS ITALIA E IL DIVO TURCO, PARTNER NELLA FICTION “VIOLA COME IL MARE”. ORA IL FEELING PERÒ È USCITO DAI CONFINI DEL SET E SEMBRA VIVERE DI VITA PROPRIA. AL PUNTO CHE A ROMA AVREBBERO TRASCORSO DUE NOTTI NELLA STESSA CASA… Secondo voi si sono visti solo in amicizia o c’è qualcosa di più?”.

Nel mentre i due diretti interessati hanno più volte fatto chiarezza sul loro rapporto, affermando di essere solo amici. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. I fan più attenti dei due attori hanno infatti notato che Can Yaman e Francesca Chillemi hanno smesso di seguirsi sui social e a quel punto sono partite le varie congetture del web. Secondo i più infatti tra i due protagonisti di Viola Come Il Mare ci sarebbe stato uno screzio, che li avrebbe portati a defollowarsi su Instagram. C’è chi invece pensa che la colpa sia proprio del noto social. Come sappiamo infatti nella giornata di ieri ci sono stati diversi problemi con la piattaforma e numerosi utenti si sono ritrovati d’improvviso con centinaia (in alcuni casi anche migliaia) di follower in meno.

Ma cosa sarà accaduto dunque tra Can e Francesca? I due romperanno il silenzio per fare chiarezza sulla situazione? Non resta che attendere per scoprirlo.

