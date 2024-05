Can Yaman riposta un’intervista di Francesca Chillemi e le lancia una stoccata: è gelo tra i due

Social

Andrea Sanna | 4 Maggio 2024

Can Yaman

Alcune risposte pubblicate sui social da Can Yaman hanno destato sospetti tra gli utenti e c’è chi pensa maretta con la collega Francesca Chillemi, con la quale ha condiviso il set di Viola come il mare.

Gelo tra Can Yaman e Francesca Chillemi?

Mentre su Rai 1 andavano in onda i David di Donatello, su Canale 5 è tornata la seconda stagione di Viola come il mare. Serie televisiva che vede Can Yaman e Francesca Chillemi tra i protagonisti. Un prodotto di Lux Vide che ha conquistato il pubblico, grazie alla bravura dei suoi interpreti.

Ciò che però destato sospetti tra i fan è il rapporto tra Can Yaman e Francesca Chillemi. C’è maretta tra i due? Difficile a dirsi dato che entrambi comunque sono sempre stati molto discreti, ma ci sono diversi utenti che sul web hanno fatto notare una risposta particolare data dall’attore tra le storie di Instagram.

Tutto è nato dall’intervista che Francesca Chillemi ha rilasciato a Vanity Fair. La giornalista ha domandato all’attrice: “Recentemente Can Yaman ha dichiarato in un’intervista che se trovasse una persona bella e giusta come Francesca Chillemi penserebbe di costruire una famiglia. Come lo hai stregato?“.

Dalla sua la protagonista di Viola come il mare ha detto che non è stata lei a stregare Can Yaman ma Viola. Il personaggio infatti l’avrebbe conquistato con la sua parte “empatia e la sua capacità di tirar fuori il meglio delle persone con cui entra in contatto“.

E proprio la risposta data da Francesca Chillemi, la rivista l’ha utilizzata come titolo.Can Yaman dopo aver ripreso l’articolo, ha fatto una precisazione:

“Non è vero, non sono stato stregato da nessuna delle due. Anzi, forse il contrario. Comunque non ha rivelato niente, anzi, forse ha schivato“.

Le storie Instagram di Can Yaman e Francesca Chillemi

Ieri sera poi Francesca Chillemi ha commentato con una foto simpatica il ritorno della seconda stagione di Viola come il mare. Anche Can Yaman ha detto la sua. L’attore turco ha condiviso uno screen. Sbirciando tra le tendenze infatti sia il nome della serie, che il suo e quello della collega erano tra i più commentati. Eppure Can ci ha tenuto a fare un appunto: “Non serve urlare. I numeri dicono tutto”.

Sebbene si trattasse di una semplice riflessione a voce alta, in tanti l’hanno interpretata come una stoccata a Francesca Chillemi. Quasi certamente il commento da parte di Can Yaman è stato mal interpretato dal pubblico che segue la serie e si trattava di una battuta e niente di più.