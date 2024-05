Ex allieva di Amici torna a scuola dopo l’eliminazione ed è al centro di una storia paradossale

Social

Andrea Sanna | 3 Maggio 2024

Amici 23

La storia raccontata da un’ex allieva di Amici 23 ha davvero dell’incredibile! La ragazza ha fatto sapere infatti che, mentre si trovava a scuola, l’insegnante ha informato gli alunni di aver perso le verifiche presenti nella sua auto. Motivo? La docente ha subito il furto della sua vettura!

Amici 23, la storia paradossale dell’ex allieva

Le verifiche incutono sempre un po’ di timore tra gli allievi della scuola di Amici 23 e non! Questa storia riguarda proprio una delle protagoniste, o meglio ex, del talent show condotto da Maria De Filippi. E a raccontarla è stata proprio lei sui social.

Mentre i suoi ex compagni di Amici 23 si preparano a dare del proprio meglio in vista della finale in programma il 18 maggio, l’ex allieva Stella Cardone è stata protagonista di un’assurda storia tra i banchi di scuola. Un racconto che ha davvero dell’incredibile.

Una docente di storia dell’arte della sua classe infatti ha subito un furto d’auto. Fin qui una notizia che, purtroppo sembra essere all’ordine del giorno e può coinvolgere davvero chiunque. Anche se non dovrebbe mai capitare una cosa del genere! Ma c’è un particolare che ha davvero dell’incredibile. All’interno della vettura sottratta all’insegnante di Amici 23 erano infatti presenti le verifiche degli studenti!

Una scena davvero paradossale. Sicuramente tra gli alunni qualcuno avrà tirato un sospiro di sollievo perché teme per la propria media, dall’altra però non dovrebbe mai verificarsi una cosa simile e ci sarà sicuramente da andare a fondo per capire di più su questa vicenda.

A raccontare l’episodio è stata la stessa dell’ex allieva di Amici 23 che sui social, precisamente su X (l’ex Twitter) ha pubblicato una foto di lei in classe, con una scritta: ”FUN FACT hanno rapinato la macchina della mia prof di arte e hanno rubato le nostre verifiche toooop”, questa la reazione di Stella come potete vedere sotto.

Il post di Stella di Amici

Saranno ritrovate le verifiche e l’auto della professoressa? Vedremo se Stella di Amici 23 informerà con altri aggiornamenti!