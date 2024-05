Polemica ai David di Donatello: “Tirchieria, potevate darci due statuette”

Spettacolo

Andrea Sanna | 4 Maggio 2024

Premio David di Donatello

Ieri sera durante la serata dei David di Donatello c’è stata una polemica sollevata da Sergio Ballo. Al ritiro della statuetta, infatti, il famoso costumista si è detto deluso: “Tirchieria, potevate darci due statuette”. Cosa è successo.

La polemica ai David di Donatello

Serata di gala ieri su Rai 1 con i Premi David di Donatello. Abbiamo visto il trionfo di tanti artisti, a partire Paola Cortellesi che ha fatto il pieno di statuette. Ma non solo. A ricevere il riconoscimento anche Sergio Ballo e Daria Calvelli, che hanno festeggiato per i “Migliori costumi” grazie a Rapito di Marco Bellocchio.

Il famoso costumista ha però espresso profonda delusione per alcuni fattori. Il primo quello di aver ricevuto un solo premio ai David di Donatello, anziché due (dato che si trovava insieme a Daria Calvelli. Mentre il secondo motivo è legato al mancato invito in sala con gli altri invitati. I due infatti hanno ritirato la statuetta sulle scale del Teatro 14 di Cinecittà.

Presente con loro Fabrizio Biggio, che ha consegnato a Sergio Ballo e Daria Calvelli la statuetta dei David di Donatello. Quando però gli è stata data la possibilità di fare un discorso, il costumista non si è risparmiato:

“Di questa statuetta ne faremo un giudizio salomonico, la tagliamo in due. La tirchieria. Siamo in due, potevate darcene anche due, che tirchieria. Sono davvero arrabbiato perché ci hanno messo sulle scale come Wanda Osiris, mentre avremo preferito dividere con i colleghi di questo lavoro la sala”.

E ancora Sergio Ballo ai David di Donatello ha aggiunto: “Signora stia tranquilla, non dirò più di tanto. Ne parlo molto tranquillamente. Purtroppo il nostro lavoro, costumisti e scenografe, viene visto come lavoro delle vetriniste e domestiche, cosa che non deve succedere. Credo che Daria sia d’accordo con me”.

Successivamente ha anche aggiunto che avrebbe fatto un discorso più serio. Al contempo è felice di aver lavorato al progetto con Daria Calvelli e Marco Bellocchio, che ha ringraziato. Il regista infatti sarebbe stato così carino da contattarli e fare a entrambi i migliori auguri.

Il modo in cui ha lanciato la giacca per terra: lui ha detto ci avete dato lo scantinato, mi prendo 10 minuti e vi faccio pentire dell'attimo in cui avete pensato fosse anche lontanamente un'idea geniale. #David69 pic.twitter.com/HIYK5TCArq — contechristino (@contechristino) May 3, 2024

Prima di congedarsi dai David di Donatello, Sergio Ballo ha riservato un pensiero e una dedica speciale a una sua cara amica, che non c’è più.

La polemica sollevata dal costumista, in ogni caso, sta facendo molto discutere e ha diviso il pubblico.