Can Yaman infrange ogni record: le puntate di Mr. False spopolano sul web

1 Mr. False: Can Yaman infrange ogni record con la nuova serie TV turca. Le puntate dello show, con protagonista l’attore, spopolano sul web

Can Yaman infrange record su record. L’attore turco, famosissimo ormai in tutto il mondo e amatissimo anche in Italia, con la nuova serie TV Mr. False (Bay Yanlış in Turchia) sta riscuotendo un successo enorme in patria e non solo. Gli episodi, diffusi sul web dalla pagina ufficiale della serie stanno spopolando e di ora in ora il numero di visualizzazioni cresce in modo esponenziale. Un fenomeno che abbiamo visto anche nel momento in cui sono stati pubblicati i pochi minuti di anticipazioni.

Mr. False con Can Yaman e Ozge Gurel (anche lei apprezzatissima dal pubblico) ha preso il via il 26 giugno 2020 (alle ore 20:00, ora locale) su Fox Turchia. Le puntate, fin da subito, hanno coinvolto i telespettatori, esattamente come accaduto per Bitter Sweet e Daydreamer, che abbiamo Mediaset ha avuto il piacere di accogliere anche nei palinsesti di Canale 5, anche qui infrangendo record di ascolti pomeridiani.

Tanto il successo anche di Mr. False e il grande seguito di Can Yaman, che la pagina della serie ha deciso di condividere con il proprio pubblico gli episodi per intero, poco dopo la messa in onda, su YouTube. Al momento sono solo quattro gli episodi pubblicati dal canale ufficiale della serie TV Bay Yanlış (Mr. False per la distribuzione internazionale). Ognuno di essi, però, ha raggiunto un numero di views incredibili. Vediamo insieme i dati:

Il primo episodio con Can Yaman conta la bellezza di oltre 7 milioni di visualizzazioni in 3 settimane.

conta la bellezza di oltre 7 milioni di visualizzazioni in 3 settimane. Passiamo alla seconda puntata che ha raggiunto quasi quota 5 milioni in 2 sole settimane.

Per quanto riguarda il terzo appuntamento con Mr. False ha raccolto oltre 4,3 milioni in una settimana.

Il quarto episodio postato nel canale solo 13 ore fa ha toccato il tetto di 1,3 milioni di visite. Un risultato incredibile che non ha lasciato indifferente, giustamente, nemmeno Can Yaman, che sui social ha festeggiato la notizia, commentandola insieme ai suoi fan. Scopriamo cos’ha scritto l’attore….