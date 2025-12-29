Anche per Capodanno Cannavacciuolo propone un Menù esclusivo, con pietanze d’eccellenza. Ma quanto costa mangiare nella splendida cornice di Villa Crespi? Andiamo a scoprire il prezzo.

Il prezzo del Menù di Capodanno di Cannavacciuolo

Antonino Cannavacciuolo si prepara ad accogliere il nuovo anno nella cornice di Villa Crespi. Il rinomato locale, che vanta tre stelle Michelin, si trova sul lago d’Orta, in provincia di Novara, e per l’ultima sera del 2025 è prevista una cena speciale ed esclusiva. In occasione del Capodanno infatti infatti il giudice di Masterchef ha preparato per i suoi ospiti un Menù unico nel suo genere, con pietanze gastronomiche d’eccellenza.

Il cenone include ben 11 portate. Ma andiamo a scoprirle tutte. Si parte con uno stuzzichino dello Chef. Si passa agli scampi nudi, accompagnati da un’infusione mediterranea alla pizzaiola e da un’emulsione di polpo. Arrivano in seguito le lumache in cassoeula. È poi la volta di un piatto vegetale, a base di porro, mandorla, pomodoro e pop corn di cavolfiore. Subito dopo si passa alle linguine di Gragnano con calamaretti e salsa al pane di segale.

LEGGI ANCHE: Ilary Blasi sfoggia un anello misterioso, le nozze con Bastian sono sempre più vicine?

Il menù di Capodanno di Cannavacciuolo prosegue con plin di agnello ai carboni con zuppa forte e gamberi rossi. Arriva poi il rombo con conchiglia, cime di rapa, latticello e olio di rucola. Successivamente si passa al cilindro di pasta con carne alla genovese e carciofo spontaneo. Si conclude con pre dessert, con il Dessert Villa Crespi e con la piccola pasticceria che include babà e code di aragosta.

Ma quanto costa dunque questo Menù esclusivo di Capodanno pensato dallo chef? Il prezzo è di 550 euro a persona, bevande escluse. Per prenotare un posto a Villa Crespi si dovrà andare direttamente sul sito del locale, nella sezione dedicata agli eventi. Il giudice di Masterchef si prepara dunque a stupire i suoi ospiti nella notte più speciale dell’anno.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.