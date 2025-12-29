In questi giorni, sui social, Ilary Blasi ha sfoggiato un misterioso anello. In rete dunque si parla di nozze sempre più vicine tra la conduttrice e Bastian Muller.

Ilary Blasi sta per sposare Bastian Muller?

Sono ormai passati alcuni anni da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno messo un punto al loro matrimonio. Col passare del tempo la celebre coppia si è rifatta una vita e a oggi entrambi hanno ritrovato il sorriso e l’amore. La conduttrice infatti è legata da tempo a Bastian Muller e pare che ancora oggi tutto proceda a gonfie vele tra i due. La Blasi tuttavia ha deciso di tenere la relazione lontana dai riflettori e col passare del tempo si è mostrata solo in poche occasioni al fianco del suo compagno.

Nel mentre da diversi mesi a questa parte si mormora che Ilary, una volta ottenuto il divorzio da Totti, sposerà Bastian e solo di recente le voci si sono fatte sempre più insistenti. Stando alle voci di corridoio trapelate, la presentatrice starebbe già pensando alle seconde nozze, che potrebbero svolgersi già nel corso del 2026. L’udienza per il divorzio dall’ex Capitano della Roma è infatti fissata al prossimo marzo e subito dunque la conduttrice potrebbe iniziare a progettare la sua nuova vita.

Solo nelle ultime ore, come se non bastasse, ad alimentare i pettegolezzi è stato uno scatto social che non è passato inosservato. Proprio Ilary Blasi ha infatti condiviso una foto insieme a Bastian Muller. A saltare subito all’occhio è però un misterioso anello che la presentatrice ha sfoggiato al dito. A quel punto si è iniziato a mormorare che le nozze tra i due siano sempre più vicine e che tra qualche mese dunque la Blasi possa tornare all’altare.

Naturalmente al momento si tratta solo di indiscrezioni e non è chiaro cosa accadrà tra i due. Di certo però questa bellissima coppia ha dimostrato di essere affiatate e complice e già in molti attendono con ansia le fatidiche nozze.

