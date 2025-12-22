Desiderate mangiare il 25 dicembre nel bistrot di Cannavacciuolo a Torino? Ecco quanto costa il Menù di Natale 2025.

Il Menù di Natale di Cannavacciuolo

Per il giorno di Natale, Antonino Cannavacciuolo ha preparato un’esperienza gastronomica che di certo non deluderà le aspettative. In occasione del 25 dicembre infatti tutti coloro che si recheranno a pranzo nel bistrot torinese del rinomato chef, potranno gustare delle vere prelibatezze e un menù che unisce tradizione e innovazione. Il locale, che come è noto è stato aperto nel 2017, si trova in zona Piazza Vittorio Veneto e vanta anche una stella Michelin.

Ma cosa ha preparato dunque Antonino per il giorno di Natale? Come è stato svelato, il menù prevede ben 8 portate. Si parte con il benvenuto dello chef. A seguire troviamo un antipasto a base di anatra vitellata e cavolfiore con pomodoro giallo, limone e Capperi. Si passa poi al primo: plin di baccalà all’acqua Pazza. Come secondo verrà invece proposta una faraona alla Wellington con foie gras, scampi e insalata di rinforzo. È poi la volta del pre-dessert, seguito subito dopo da un dessert di mela, patata dolce e cannella. Infine si chiude con la piccola pasticceria.

Ma quanto costa il Menù di Natale di Antonino Cannavacciuolo? Il prezzo a persona è di 160 euro, bevande escluse. Si tratterà dunque di una vera esperienza e di certo le aspettative non verranno deluse.

Lo chef, giudice di Masterchef, si prepara ancora una volta a stupire tutti i suoi clienti, che nel giorno di Natale potranno godere di eccellenti pietanze.

