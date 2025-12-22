Nel corso di una nuova intervista, James Cameron ha snobbato gli Oscar e ha lanciato una frecciata. Ecco le parole del regista, attualmente nelle sale con Avatar: Fuoco e Cenere, terzo capitolo della celebre saga.

Le parole di James Cameron

In questi giorni è arrivato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo capitolo della celebre e iconica saga creata da James Cameron. Il film, che sta sbancando i botteghini, ha già ricevuto critiche positive ed è stato eletto come il miglior lungometraggio del franchise. In queste ore tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha portato il regista al centro dell’attenzione mediatica.

Tutto è iniziato quando James Cameron ha incontrato lo scrittore cinematografico Barry Hertz, del quotidiano canadese The Globe and Mail. Nel corso dell’intervista, il creatore di Avatar è tornato a parlare degli Oscar e ha inaspettatamente lanciato una frecciata all’Academy. Ecco le dichiarazioni di Cameron, che naturalmente in breve hanno fatto il giro del web:

“Non penso molto agli Academy Awards, è una cosa intenzionale. Di solito non tendono a premiare i film di fantascienza come Avatar. Questi film non vengono quasi mai riconosciuti come meriterebbero. Denis Villeneuve ha realizzato questi due magnifici film di Dune, che secondo l’Academy si sono realizzati da soli, perché lui non è stato candidato come migliore regista”.

Le dichiarazioni di James Cameron non sono passate inosservate e in queste ore, sui social, in molti si sono schierati dalla sua parte. Avatar: Fuoco e Cenere nel mentre sta continuando ad appassionare milioni di spettatori in tutto il mondo e di certo ancora una volta il regista ha fatto centro.

